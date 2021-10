Statistisch betrachtet sinnlos

Vergessen Sie mal die Feiertage. Deren Daten stehen in jedem Kalender. Viel spannender sind die vielen Welttage – die Mahn- und Mottotage, die uns durchs Jahr begleiten. Zum Beispiel der Welttag des Händewaschens. Den haben wir am Freitag gerade hinter uns. Ich hoffe, Sie haben den 15. Oktober ausgiebig genutzt, um diesen Welttag zu feiern. Schließlich ist die Handhygiene in Coronazeiten wichtiger denn je.

Richtig rund geht’s am kommenden Mittwoch. Da erwartet uns der „World Statistics Day“, der Welttag der Statistik. Er erinnert daran, wie vielfältig die Wunderwelt der Statistik ist – und wie umfassend sie unseren Alltag prägt. Statistik ist, so lehrt uns Wikipedia, „die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen“. Ach so.

Fest steht: Statistik breitet sich in unserem Leben immer mehr aus, weil die Menge an verfügbaren (und damit auswertbaren!) Daten überall rasant zunimmt. Doch Vorsicht! Die Auswertung kann schnell zu falschen Schlüssen führen. So wäre zum Beispiel ein statistischer Vergleich des Wasserverbrauchs an verschiedenen Welttagen problemlos möglich. Aber dürfen wir daraus ein Ranking der Welttage ableiten? Und wenn ja, was fange ich damit an?

Für mich ist – statistisch betrachtet – mindestens die Hälfte aller Welttage sinnlos. Da frage ich mich (frei nach Henry Ford): Die Hälfte ist überflüssig. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte.