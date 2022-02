Als die heftigen Stürme in den vergangenen Tagen überall in der Grafschaft Bäume umwehten und Äste abknickten, löste sich auch bei uns daheim ein eigentlich fest und hoch gewachsener Efeu von der Hauswand und knickte einfach um. Unser Pflaumenbaum im Garten aber, schon ziemlich in die Jahre gekommen, hat seine nächsten Orkanböen schadlos überstanden. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen: Schon kurz nach unserem Einzug ins neue Haus vor fast 20 Jahren bemerkte ein Gartenfachmann, dass dieser sparrig gewachsen „Prunus domestica“ mit seinem schrägen und am Ansatz gespaltenen Stamm es wohl nicht mehr allzu lange machen würde. Aber heute steht der Baum wie eh und je mitten im Garten. Im Winter freuen sich die Vögel über die an den knorrigen, vermoosten Zweigen hängenden Meisenknödel, im Sommer wirft der Baum seine Früchte ab. Mehr denn je übrigens – und bestimmt auch dieses Jahr wieder. Wenn nicht doch mal ein Orkan stärker ist.