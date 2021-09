Also gut, fangen wir mit einem Geständnis an: Ich rauche. Und bin dabei glücklicherweise nicht alleine. Im Zweierteam gönnen wir Kollegen uns hin und wieder eine Pause, in der mal nicht der Kopf qualmt. Ziel der entspannenden Momente sind die hübschen Grünanlagen hinterm Haus. Mit Gartenstühlen (seit Kurzem gepolstert), einem Dach über dem Kopf für Regentage und einer (leicht angegrauten) Holzbank für die sonnigen Vormittagsstunden.

Jüngst nutzten wir dort erneut die Minuten vor der regulären Spätkonferenz, als sich zwischen Storchschnabel und Fetthenne ein Sonnenstrahl in etwas Undefinierbarem brach. Glas, so stellte sich bei näherem Hinsehen heraus. Glas in einer Fassung – mit Bügeln dran.

„Das ist doch tatsächlich meine Brille, die ich seit etlichen Wochen vermisse“, staunte der Kollege nicht schlecht. Und freute sich über das Fundstück wie Bolle. Nur der Blick hindurch, der war etwas benebelt. „Kann eine Brille auch an Sehstärke verlieren?“, wollte er wissen. Nein, tut sie nicht. Aber ohne Moos und Belag dürfte das Nasenfahrrad nach einer Putzaktion wieder den Blick schärfen.