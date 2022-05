Die Dänen sind schon ein sehr sympathisches Volk, sie sind nicht nur hyggelig, also gemütlich, sie verputzen kiloweise Hotdogs und Softeis und überschwemmen die Welt mit kleinen Bauklötzen aus Plastik, aus denen sie Miniaturwelten bauen. Unsere nördlichen Nachbarn haben aber auch auf den ersten Blick kuriose Ideen. So gibt es in Kopenhagen die sprechende Bibliothek, in der man sich an bestimmten Terminen für eine halbe Stunde kostenlos einen Gesprächspartner ausleihen kann. Arzt, Bestatter oder Bürgermeister stellen sich für einen Gedankenaustausch zur Verfügung, berichten über ihren Beruf, informieren oder helfen bei Problemen. Es ist schon eine reizvolle Vorstellung, einmal eine Privataudienz bei einer interessanten Persönlichkeit zu haben, sich inspirieren zu lassen oder einfach nur jemandem zuzuhören, der wirklich etwas zu erzählen hat. Gute Ideen sind immer zur Nachahmung empfohlen, also warum nicht über eine sprechende Bibliothek in der Grafschaft nachdenken?