Sprachliche Krücken

,Die deutsche Sprache mit ihrem Artikel-Puzzle verwirrt ab und an auch noch Muttersprachler. Das gesprochene und geschriebene Wort unterliegt einem stetigen Wandel und gerade bei neu-deutschen Begriffen kann die Frage nach „der“, „die“ oder „das“ schonmal Diskussionen hervorrufen.

Beispiel: Blog, die Kurzform für Weblog und Bezeichnung für eine Webseite, auf der fortlaufend neue Inhalte wie etwa Texte publiziert werden. In GN-Artikeln werden Sie in der Regel von „der“ Blog lesen. Nicht selten erhalten wir aber Anmerkungen von Lesern, die besagen, dass es gefälligst „das“ Blog heiße.

Die Begründung zielt immer auf die Herkunft des Wortes ab: Blog stamme von Weblog, was sich wiederum ableite aus „das“ Logbuch oder auch „das“ Protokoll. Doch auch das greift zu kurz. Logbuch bezieht sich auf Log oder auch Logge, ein Gerät zur Geschwindigkeitsmessung in der Seefahrt aus einem mit Blei beschwerten Holzstück an einer Leine. Nun ist Log wie auch Weblog aber auch nur ein weiterer Anglizismus und bezeichnet als log im Englischen – na klar – ein Holzscheit. Puh.

Jetzt unterscheidet der gemeine Engländer aber bekanntlich gar nicht zwischen „der“, „die“ oder „das“. Aus einem englischen Wort wie log mit Hilfe einer Übersetzung einen deutschen Artikel abzuleiten, ist daher immer nur eine sprachliche Krücke. Gut, dass der Duden als Wächter über die deutsche Sprache schließlich einfach Fakten schafft und sowohl „der“ als auch „das“ Blog erlaubt.