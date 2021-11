Knack, knack – so fiel der Startschuss für die (hoffentlich zeitlich begrenzte) Körperkunst an meinem Knöchel. Die Ausstellung ist beliebt und vielseitig, denn täglich bietet sich dem Zuschauer ein neues Bild. Einige Kunstinteressierte verlangen sogar täglich Abzüge dieser Metamorphose. So nehmen sie teil an der Verwandlung.

Zuletzt zog ein tiefes Blau mit violetten Akzenten den Blick des Betrachters auf sich. Helle bis mittlere Grüntönen umrahmen den Knöchel, der langsam und stetig wieder aus einer geschwollenen, strukturierten Masse hervortritt. Tag für Tag verblassen einige Schatten, Violett wird zu Blau, zu Grün, zu Gelb. Dies macht die gewünschte baldige Vergänglichkeit deutlich. Der Titel der Körperkunst: Sport ist (kein) Mord.