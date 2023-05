Spiel mit Formen und Steinen

Eheringe in 2023 spiegeln den allgemeinen Trend bei Hochzeiten eindeutig wider – Persönlichkeit. Brautpaare wollen nicht mehr nur schlichte Ringe mit dem Namen der Zukünftigen oder des Zukünftigen eingraviert haben. Dieser Klassiker hat sehr wohl noch Bestand, aber hinzu kommen Ringe, die mit Formen und Steinen spielen. Trauringe, die andere Gravuren tragen, oder welche, die aus einem Ring aus Kugeln bestehen. Erlaubt ist, was gefällt, heißt die Devise. Jedes Jahr kristallisieren sich einige große Trends in der Hochzeitswelt heraus. In diesem Jahr sind bei den Eheringen viele außergewöhnliche Modelle zu entdecken. Farbige Steine und persönliche Gravuren dominieren die Trauringtrends. Denn jetzt heißt es, bei Hochzeiten etwas zu erschaffen, was man noch nicht bei anderen gesehen hat.

In Zeiten von Instagram, wo jeder unter dem Hashtag #Instabraut seine Hochzeit zeigen will, sucht man nach bestimmten Richtungen, wie Boho oder luxuriös, um zu zeigen: „Dies sind wir, das ist unser Lifestyle und unsere Hochzeit passt vom Ehering bis zum Brautstrauß perfekt in unser farblich gewähltes Konzept.“

Schlichte Klassiker sind immer gewünscht.Foto: privat

Einer der großen Trends bei den Trauringen ist das Spiel mit ungewöhnlichen Gravuren. Symbole und florale Muster werden auf den Ring graviert oder stehen als persönliches Symbol zueinander in der Innenfläche. Einer der Trendringe der schon vergangenen Jahre hatte ein eingraviertes Herz, das nur zu sehen ist, wenn beide Ringe übereinander liegen.

Bei der Gravur heißt es jetzt: Mehr ist mehr. Man möchte einen ungewöhnlichen Ring tragen oder sogar mehrere Worte im Ring unterbringen. Beliebt sind auch die Koordinaten von einem speziellen Ort oder der eigene unverwechselbare Fingerabdruck.

Nicht nur Eheringe mit floralen Gravuren, sondern auch Ringe, die aus der Form von Blättern und Blumen gebildet werden, sind stark im Kommen. Mit solch einem außergewöhnlichen Ring trägt man einen trendigen und trotzdem zeitlos schönen Ehering. In ziemlich allen Kulturkreisen haben Pflanzen schon immer die Bedeutung von Wachstum und Fruchtbarkeit. So wie dieser Ehering soll die Liebe auf ewig blühen.

© picture alliance/dpa Ihr Ring hat einen kleinen Stein, seiner ist schlicht. Viele Paare entscheiden sich für diese Variante. Foto: dpa

Nicht viele Brautpaare wählen als Ehering einen Statementring aus. Sie heben sich damit also von der Masse ab und können sicher sein, dass sie ganz besonders exklusive Eheringe tragen. Jedes Paar sollte die Ringe auswählen, die zu ihnen als Paar passen. Dabei ist es noch nicht einmal wichtig, dass beide Ringe ein Set bilden, sondern dass die Ringe zum jeweiligen Träger und als Brautpaar passen und die gemeinsame Ehe widerspiegeln. Ein noch relativ neuer Trend kommt aus dem großen Hochzeitstrend der Boho-Hochzeit. Und zwar geht es um ganz grazile Ringe, mitunter sogar mehrere zusammen getragen, in außergewöhnlichen Formen. Asymmetrisch, geschwungen, mit Mondstein, und vor allem nicht klassisch. Am beliebtesten ist dabei der Ehering in V-Form.

Ein Trend, der dem großen Hochzeitstrend „Grüne Hochzeit“ entsprungen ist, ist es die Eheringe selbst zu schmieden. Hierfür kann ein altes geerbtes Schmuckstück eingeschmolzen werden und man macht sich daraus seine eigenen ganz persönlichen Eheringe. Der Prozess bringt zudem wirklich Spaß und man kann hinterher sicher viele aus der Familie damit beeindrucken. Zudem kann man die Ringe komplett nach den eigenen Wünschen gestalten.