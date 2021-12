Spannung flacht ab

Der Serienmörder hält eine brennende Zeitung über sein nächstes Opfer, das er schon mit Benzin übergossen hat. Nur die Finger lösen und die Frau muss qualvoll sterben. Üblicherweise schaltet meine Frau bei solchen Szenen in der Flimmerkiste den Ton ab und kneift die Augen zu. Doch dann passiert das völlig Unerwartete: Das Bild friert ein und in der Mitte erscheint ein roter, rotierender Kreis, in dessen Mitte „0%“ zu lesen ist. Die schöne neue digitale Fernsehwelt sollte das Ende der nervigen Werbeunterbrechungen sein, doch stattdessen stockt manchmal die Internetverbindung. Der Spannungsbogen flacht jedenfalls mächtig ab.

Nach einigen Augenblicken ploppt der schriftliche Hinweis auf, dass wir Probleme mit der Verbindung haben. Darauf wären wir von allein nicht gekommen. Uns stellt sich vielmehr die Frage, ob es mit der Glasfasertechnik besser wird, die schon seit mehr als einem halben Jahr im Keller auf die endgültige Freischaltung durch den Betreiber wartet.

Nach einem Neustart des Programms läuft der Film weiter, mit Ton und geöffneten Augen. Und ja, dem Unhold wird schnell das Handwerk gelegt und alles wird wieder einmal gut – hoffentlich auch die Konstanz der Netzverbindung. In diesem Sinne: Guten Morgen.