Mit dem vom Sport abgewandelten Motto „Dabei sein ist alles“ sind Journalisten in den vergangenen Jahrzehnten gut gefahren. Wie sonst sollen wir professionell schreiben, fotografieren oder senden? So dachte ich bis zur vergangenen Woche, in der ein durchaus bedeutsames Ereignis in Nordhorn auf dem GN-Terminplan stand: Die Grafschafter CDU hatte am Dienstag zur Feier ihres 75-jährigen Bestehens eingeladen. Da wollte ich hin, so kurz nach zwei Wahlniederlagen der Partei versprach das interessant zu werden. Doch sorry, ich blieb dann mal weg. Wegen der steigenden Corona-Ansteckungen hatte ich kein gutes Gefühl, mich unter die Besucher im NINO-Hochbau zu mischen, trotz „2G-plus“-Regelung.

Verfolgt habe ich die Veranstaltung von zu Hause aus, ich war zugeschaltet und konnte vom Ablauf berichten. Aber die Stimmung im Saal, der direkte Blick in Gesichter und das eine oder andere Gespräch am Rande blieben mir verwehrt. Journalismus aus der Ferne? Auch dabei habe ich kein gutes Gefühl. Normal ist das alles – mit Sicherheit! – nicht.