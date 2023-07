„Wir machen uns erst Sorgen, wenn es so weit ist!“ Etwas verblüfft schaute ich die Kollegin im Krankenhaus an. Meine Mutter war ins Krankenhaus gekommen und ich hatte ihr meine Befürchtungen über deren Gesundheitszustand berichtet.

Sich erst Sorgen machen, wenn es so weit ist. Eigentlich eine gute Idee. Vieles von dem, was uns in schwierigen Situationen durch den Kopf geht, tritt gar nicht erst ein. Vielleicht hat Jesus das gemeint, als er zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, sagte „Sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“

Damals im Krankenhaus hat mir das sehr geholfen, trotzdem gehören Sorgen auch weiterhin zu meinem, zu unserem Leben: Der Krieg in der Ukraine, den Klimawandel und auch die Bedrohung unserer Demokratie durch rechtes Gedankengut. Und wie wird es wohl werden, wenn ich älter werde. Kann ich noch lange etwas mit meiner Familie unternehmen? Aber was ist, wenn ich plötzlich schwer krank werde. Oder wenn ich die Welt um mich vergesse, nicht mehr weiß, wer die Menschen an meiner Seite sind. Natürlich umtreiben mich diese Gedanken, nicht jeden Tag, aber manchmal kommen sie. Andere machen sich Sorgen, ob die Rente reicht, ob der Arbeitsplatz sicher ist, ob man als Ehepaar zusammenbleiben kann oder wie es in der Schule weitergeht.

Für manchen werden die Sorgen so groß, dass sie sogar das Leben zerstören. Auch Jesus hatte genug Gründe, sich Sorgen zu machen. Er hatte viele Feinde, einflussreiche Feinde, die ihn am Ende ans Kreuz gebracht haben. Dennoch war Jesus voller Zuversicht und Gelassenheit. Er wusste nämlich, dass allein Gott die Zukunft gehört. Nicht unsere Sorgen, nicht unsere Angst und die Bedrohung unseres Lebens werden das letzte Wort haben, sondern Gott und seine Gnade, die allen Menschen gilt.

Mir sind die Worte der Kollegin im Gedächtnis geblieben, auch wenn die Begegnung schon länger her ist. Aber immer, wenn es dicke kommt, besinne ich mich darauf und das hilft. „Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5,7)

Günter Plawer ist Pastor in Ruhe der reformierten Kirchengemeinde Brandlecht

