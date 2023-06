Sommerzeit ist Plansch-Zeit

Liebe Eltern,

lange haben wir auf die sommerlichen Temperaturen gewartet. Aber jetzt ist die Zeit endlich da, in der es barfuß und „ohne Jacke“ (das ist hier bei mir Zuhause quasi ein Zauberwort) rausgehen kann. Das liebste Spielzeug im Sommer ist bei meinen Töchtern auch klar: Wasser. Und dafür muss es auch nicht immer ein großes Planschbecken im eigenen Garten sein - vor allem, weil Trinkwasser auch bei uns in der Grafschaft zu einem immer knapper werdenden Gut wird.

Oft reicht schon eine kleine Wanne - ich nehme da gern einen Wäschekorb ohne Löcher in den Wänden vom bekannten schwedischen Möbelhaus - mit dem kühlen Nass, um sie zu begeistern. Becher oder Eimer, Wasserpistolen oder -bomben dazu, mehr braucht es nicht.

© Brandt, Marcel Das Freibad in Nordhorn ist nur eine von vielen Möglichkeiten in der Grafschaft Bentheim, unter freiem Himmel zu schwimmen und zu planschen. Foto: Brandt

Wenn es etwas mehr sein darf, hat die Grafschaft einiges zu bieten. Die Freibäder sind seit Mitte Mai wieder geöffnet, meine Kollegin Anke Mücke hat eine Übersicht erstellt, welches wann geöffnet hat und wie viel der Eintritt kostet. Schön sind auch die Badeseen im Landkreis, deren Wasserqualität regelmäßig geprüft wird.

Es gibt also jede Menge Möglichkeiten und wir werden sicher einige davon in den kommenden Monaten nutzen.

Leben in der Vechte entdecken

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Als Vechtekind liebe ich die Grafschaft und das Wasser vor der eigenen Haustür. Mit meiner Liebe zum Wasser habe ich nun auch meine Kinder angesteckt. Nachdem wir im vergangenen Jahr schon einmal eine Fahrt mit einem der Vechteboote unternommen haben, haben wir nun zusammen mit einem Ranger des Nordhorner Tierparks eine Tour auf der Vechte gemacht und dabei viel über das Wasser als Lebensraum erfahren.

Mit Schwimmwesten gesichert geht es über die Vechte in Nordhorn. Foto: Glöckner

Start und Ziel der Tour ist der Anleger neben dem VVV-Turm. Alle Kinder bekamen vor dem Betreten des Bootes eine Schwimmweste angelegt. Damit die Fahrt, die als Zielgruppe Kinder im Grundschulalter hat, spannend und interessant ist, bekam jedes Kind zu Beginn einen Beobachtungsbogen ausgehändigt. Mit Hilfe dieses Bogens sollten die Kinder Tieren Ausschau halten. Viele der Vogelarten, wie zum Beispiel die Stockente, das Blässhuhn oder den Haubentaucher, konnten wir direkt erkennen. Bei anderen, wie der Reiherente oder dem Teichhuhn, hingegen mussten wir gut überlegen. Bei dieser Tour haben nicht nur meine Kinder etwas dazu gelernt - auch ich weiß nun, wie so manche Vogelart aussieht.

Während der Fahrt hat unser Ranger Sylvio viel über die Vechte erzählt und uns immer wieder auf Tiere aufmerksam gemacht. Meine Töchter waren gespannt, wer von ihnen als nächstes ein Tier entdeckt. Das hat mich als Mama besonders gefreut. Wir drei waren sehr überrascht, wie viele Tiere auf und in der Vechte leben, wenn man einmal ganz bewusst danach Ausschau hält. Nachdem wir die Vechteinsel und Teile von Klein-Venedig umrundet hatten, sind wir auf den Nordhorn-Almelo-Kanal gefahren, auf dem das Boot kurze Zeit später stehen blieb.

Nun war es an der Zeit, dass die Kinder selbst zu kleinen Forschern werden durften. Davon hatte ich meinen Töchtern zuvor allerdings nichts erzählt, sodass die Freude über diesen Programmpunkt umso größer war.

Zu kleinen Forschern werden: Die Kinder nehmen mit einem Kescher Proben aus dem Wasser. Foto: Glöckner

Ausgestattet mit Keschern, einem großen Wasserbehälter und kleinen Lupengläsern ging es los. Den Kescher einmal durch die Vechte gezogen, vorsichtig am Nebenmann vorbei manövriert - das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt - um ihn dann im großen Wasserbehälter auswaschen. Auf den ersten Blick dachten wir, wir hätten nur Sedimente erwischt, aber schon nach wenigen Sekunden konnten wir allerhand Lebewesen im Wasser entdecken. Sehr faszinierend, denn mit den bloßen Augen waren die Lebewesen nicht zu erkennen!

Damit die Kinder sie bestimmen konnten, haben sie sie ganz vorsichtig mit einer Pipette in kleine Lupengläser umgefüllt. Jetzt konnten wir sie von allen Seiten beobachten und zusammen mit den Bestimmungskarten, die uns der Vechte-Ranger gegeben hatte, identifizieren. Vor uns schwammen Eintagsfliegen-Larven, kleine sich schnell bewegende Würmer und ganz kleine Wasserflöhe.

Mit dem Blick durch das Lupenglas, wird viel schneller klar, was sich alles im Wasser befindet. Foto: Glöckner

Wäre es nach den Kindern an Bord gegangen, dann hätten wir noch eine ganze Zeit lang weiter forschen können. Aber auch wir Erwachsenen haben mit zunehmender Begeisterung bei der Forschungsarbeit geholfen und unterstützt.

Insgesamt waren wir 1,5 Stunden unterwegs. Ich kann diese Tour gerade mit kleineren Kindern sehr empfehlen, Langeweile kommt hier gewiss nicht auf.

Ein Ticket für die Tour mit dem Vechte-Ranger kostet 2 Euro pro Person und muss vorab online im Shop des Tierpark Nordhorn unter https://shop.tierpark-nordhorn.de/Vechte-Ranger/ gebucht werden. Für Juli gibt es noch einige freie Plätze.

Welcher Papa kann fliegen? – Der Papagei!

Welcher Baum bewegt sich fort? – Der Purzelbaum!

Welches Gemüse ist immer gut drauf? – Kichererbsen!

Welches Spiel kann man nicht spielen? – Das Beispiel!

Was kann man nicht mit Worten ausdrücken? – Einen Schwamm.

Was finden Hunde und Schwimmer gut? – Kraulen!

Typisch Junge, typisch Mädchen

Von Heike Wolf, Leiterin der Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn

„Jungen tragen am liebsten Blau, spielen mit Autos, sind stark und sportlich und wollen Bauarbeiter oder Feuerwehrmann werden. Mädchen tragen gern (rosa) Kleider, spielen am liebsten mit Puppen, sind zurückhaltend und brav und wollen Tierärztin oder Lehrerin werden.“ Zugegeben: Solch klischeehaften Aussagen wirken in der heutigen Zeit veraltet und überzogen.

Dennoch sind bestimmte Vorstellungen darüber, was als „typisch“ für Jungen oder Mädchen gilt, auch heute noch gesellschaftlich präsent, zum Beispiel in der Sprache, in der Werbung oder auf Social Media. Diese Rollenbilder und damit verbundenen geschlechtsspezifischen Erwartungen beeinflussen (zum Teil unbewusst) Erziehung und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

Kindern die Freiheit geben, Erfahrungen zu sammeln



Gleichzeitig brauchen junge Menschen Erfahrungen von Vielfalt, damit sie zu selbstbewussten, offenen und toleranten Persönlichkeiten heranwachsen. Eltern und andere Bezugspersonen können Kinder und Jugendliche dabei begleiten, indem sie sie von Anfang an als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und sie unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht stärken, fördern und unterstützen.

Hierzu ist es wichtig, dass Erwachsene ihre eigenen Erziehungs- und Lebenserfahrungen reflektieren, geschlechtsspezifische Zuschreibungen und Rollenbilder kritisch hinterfragen und Kindern und Jugendlichen die Freiheit geben, sich auszuprobieren.

Eine Kiste mit Verkleidungssachen etwa bietet schon kleinen Kindern die Möglichkeit, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und so verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit kreativ auszuleben.

Tun, was einem gefällt

Auch (Bilder-)Bücher wie „Mein Schatten ist pink“ aus dem Coppenrath Verlag oder die „Lotti und Otto“-Reihe aus dem Verlag Edel Kids Books eignen sich, Kindern altersgerecht zu vermitteln, dass Jungen und Mädchen grundsätzlich anziehen oder tun sollten, was ihnen gefällt – obwohl manche Menschen es vielleicht ungewöhnlich finden, dass Jungen Kleider tragen oder Mädchen sich für Technik interessieren und sich darüber lustig machen.

Junge Menschen in ihren Interessen und Fähigkeiten zu fördern und stärken, das gilt auch für Freizeitaktivitäten oder die Berufswahl. Kinder und Jugendliche sollten auch hier ermutigt werden, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren und auch in „untypische“ Berufe hineinzuschnuppern. Anregungen dafür bietet unter anderem die Initiative Klischeefrei mit zahlreichen Materialien und Tipps zur Studien- und Berufswahl. Informationen dazu bietet die Internetseite www.klischee-frei.de.