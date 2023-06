Sommerloch? Langeweile? Nicht bei uns!

Sechs lange Wochen Sommerferien. Als Kind hat man sich immer auf diese Zeit im Jahr gefreut und doch kam irgendwann die Langeweile auf. Die Eltern mussten arbeiten und die Freunde waren nicht in der Stadt. Aber warum diesem „Sommerloch“ nicht schon vorzeitig aus dem Weg gehen?

Jedes Jahr werden unzählige Freizeiten und Zeltlager für Kinder und Jugendliche angeboten. Spiel, Spaß und Spannung heißt es dann wieder, wenn es auf kurze oder lange Reise geht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Ehrenamtlichen eine Menge Energie und Herzblut in die Planung und Durchführung einer Freizeit stecken. Die Planung für eine Freizeit startet oftmals ein Jahr vorher – Haus oder Platz müssen reserviert werden. Die ersten Treffen unter den Leitern stehen bald an. Absprachen rund um das Programm werden getroffen und dann startet die Hochphase der Vorbereitung. Der Anmeldestart ist gefallen und das Programm erhält seine finalen Züge, die ersten Treffen mit den Teilnehmenden stehen vor der Tür. Und dann ist schon bald der große Tag der Abreise gekommen.

Man schaut in die aufgeregten und vor Freude strahlenden Gesichter der Kinder, aber auch in welche, die nicht so freudig sind. Ein ungutes Gefühl kommt bei dem Einen oder Anderen auf, neue Leute, neue Umgebung und das Ganze vielleicht sogar allein.

Wenn wir an diesem Sonntag in der Kirche sitzen und uns das Evangelium anhören, werden wir immer wieder den Satz „Fürchtet euch nicht“ (Mt. 10, 26-33) hören. Die Botschaft dahinter versteht sich schnell. Und so brauchen sich die Teilnehmenden einer Freizeit oder eines Zeltlagers auch nicht fürchten. Eine unvergessliche Zeit wartet auf sie. In den meisten Fällen ist ein ungutes Gefühl schon bei Ankunft im Lager verflogen, neue Bekanntschaften werden auf der Fahrt gemacht und die Umgebung sieht fast nach Heimat aus. Jetzt können spannende Tage mit viel Spaß und Spannung starten.

Ich wünsche allen Zeltlagern und Freizeiten in diesem Sommer eine schöne und unvergessliche Zeit.

Pia Kratzl ist FSJlerin im Katholischen Jugendbüro Grafschaft Bentheim und der Stadtpfarrei St. Augustinus in Nordhorn

