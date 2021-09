Sommerlicher Trennungsschmerz

Jedes Jahr aufs Neue beginnt im Spätsommer mein innerer Kampf gegen den Wechsel der Jahreszeiten. Während in den Kleidungsgeschäften in der Innenstadt Pullover, Schals und Mützen gekonnt um die Schaufensterpuppen drapiert werden, wehre ich mich das Ende des Sommers zu akzeptieren. Obwohl die goldene Jahreszeit überall mit verträumter Gemütlichkeit, ausgiebigen Herbstspaziergängen und der bunten Blätterpracht der Bäume angepriesen wird, weigere ich mich gegen die Romantisierung des Herbstes. Denn machen wir uns nichts vor, in Norddeutschland geht der Herbst meist mit kaltem Regen und viel Dunkelheit einher. Also halte ich bis zum kalendarischen Herbstanfang, in diesem Jahr am 22. September, an sommerlichen Gedanken fest.

Denn der Sommer ist, im Gegensatz zu den zähen Wintermonaten, viel zu kurz. Wie eine Kugel Eis an einem warmen Tag im Hochsommer rinnen die Sonnentage im August durch meine Finger, die ich trotz herbstlicher Temperaturen am Abend bis zum Ende auf dem Balkon verbringe.

Der alljährliche Trennungsschmerz von der warmen Jahreszeit und meine strikte Verweigerung temperaturgerechter Kleidung enden nicht selten mit einer verschnupften Nase. Aber sich einzugestehen, dass es endgültig Zeit wird, Kleider und kurze Hosen für die nächsten Monate wieder aus dem Kleiderschrank zu verbannen wäre zu einfach.