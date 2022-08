Sommerlicher Blätterregen

Im Wald rieseln die Blätter von den Bäumen, als wäre tiefster Herbst, und unter den Schuhen knirschen die grünen Eicheln. Der Klimawandel trifft uns in den vergangenen Wochen mit voller Wucht. Leere Flussbetten, schwindende Wasserreserven und Dauersonne lassen die sonst so grüne Grafschaft ziemlich braun werden. Umso weniger Verständnis habe ich, wenn ich abends durch meine Nachbarschaft spaziere und vereinzelt munter wedelnde Rasensprenger sehe. Das satte Grün in den Vorgärten ist in den vergangenen Wochen so selten geworden, dass es mir jedes Mal sofort ins Auge sticht. Zwar tun die Gartenfreunde mit der allabendlichen Bewässerung kein Unrecht – schließlich verbietet der Landkreis die Beregnung nur zwischen 12 und 18 Uhr. Trotzdem stößt der Anblick bei mir auf Unverständnis. Vielleicht liegt es daran, dass ich bei der Arbeit täglich mit den schrecklichen Nachrichten von Naturbränden, Fisch- und Waldsterben zu tun habe, oder daran, dass ich keinen eigenen Garten habe. Aber bei jedem weiteren Rasensprenger frage ich mich, ob der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein wirklich nötig ist.