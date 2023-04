So helfen wir Ihnen, nicht in der Nachrichtenflut zu ertrinken

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Pro Monat veröffentlichen wir auf GN-Online mehr als 3300 Artikel. Die Themen reichen von Politik über Wirtschaft und Kultur bis hin zum Sport und weit darüber hinaus. Wir berichten aus Ihrem Heimatort, aus der Grafschaft, der umliegenden Region, aus Niedersachsen, Deutschland und der ganzen Welt.

Klar, dass Sie nicht jeden Artikel lesen können und dass Ihnen auch nicht alles gleichermaßen wichtig ist. Jeder von Ihnen hat persönliche Interessen, denen wir als Redaktion möglichst gerecht werden wollen.

Wie können wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dabei helfen, in dieser Masse an Informationen die Orientierung zu behalten, nichts zu verpassen und auch nicht in der Nachrichtenflut zu ertrinken? Wie können wir Sie dabei unterstützen, genau jene Artikel zu finden, die Sie ganz persönlich am meisten interessieren? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns zurzeit sehr intensiv.

Viele Themen, wenig Platz

In der digitalen Welt ist es deutlich schwieriger, den Überblick zu behalten als in der analogen. Die gedruckte Tageszeitung bietet Ihnen auf großen Doppelseiten viel auf einen Blick. Anhand von Überschriften, Bildern und Schriftgrößen erhalten Sie eine gewichtete Gesamtschau und können entscheiden, was Sie genauer lesen möchten und was eher nicht.

In Web und Apps hingegen, insbesondere auf den kleinen Smartphone-Bildschirmen, ist der Platz eng begrenzt. Sie sehen auf der Startseite eines Nachrichtenportals wie GN-Online in der Regel höchstens zwei, drei Überschriften mit kleinen Bildern. Danach müssen Sie entweder einen der Artikel anklicken, um ihn lesen zu können, oder auf der Startseite nach unten scrollen, um weitere Vorschläge zu finden.

Wir sprechen intern manchmal vom „Klorollen-Prinzip“, womit wir selbstverständlich nicht auf den Inhalt unserer Artikel abzielen ;-)

Wir meinen damit, dass Sie unsere Artikel „Blatt für Blatt“ abrollen müssen, um zu den nächsten zu gelangen. Logisch, dass Sie dabei längst nicht alle Artikel zu Gesicht bekommen, die wir zu bieten haben – und dass Sie, um im Bild zu bleiben, die Rolle auch nicht bei jedem Besuch bis zum letzten Blatt abrollen, sondern häufig vorzeitig aufhören. Und dabei halt auch manchen Artikel verpassen, den Sie womöglich gerne gelesen hätten.

Was kommt ins Schaufenster?

Insbesondere die Startseite von GN-Online ist unser Schaufenster, in dem wir Ihnen die wichtigsten Themen möglichst prominent – also weit oben – präsentieren. Was aber sind die wichtigsten Themen – und zwar nicht einheitlich für alle, sondern ganz persönlich für Sie? Das versuchen wir künftig noch besser herauszufinden und unser Angebot für Sie daran anzupassen.

Die Sortierung der Themen auf der Startseite von GN-Online orientiert sich an vier Kriterien:

Journalistische Gewichtung: Selbstverständlich entscheiden auch weiterhin Journalisten darüber, welche Themen aus ihrer professionellen Sicht wie bedeutend sind. Unsere Redakteure können beispielsweise Artikel als „Top-Story“ kennzeichnen, wodurch sie auf der Startseite prominenter platziert werden.

Selbstverständlich entscheiden auch weiterhin Journalisten darüber, welche Themen aus ihrer professionellen Sicht wie bedeutend sind. Unsere Redakteure können beispielsweise Artikel als „Top-Story“ kennzeichnen, wodurch sie auf der Startseite prominenter platziert werden. Aktualität: Nachrichten sind Neuigkeiten, deshalb stehen neuere Artikel tendenziell weiter oben auf der Startseite als ältere.

Nachrichten sind Neuigkeiten, deshalb stehen neuere Artikel tendenziell weiter oben auf der Startseite als ältere. Trends: Artikel, die gerade auf besonders großes Interesse stoßen, wandern auf der Startseite automatisch und in Echtzeit weiter nach oben, weil wir davon ausgehen, dass sie in diesem Moment auch für andere Leser von besonderem Interesse sein dürften.

Artikel, die gerade auf besonders großes Interesse stoßen, wandern auf der Startseite automatisch und in Echtzeit weiter nach oben, weil wir davon ausgehen, dass sie in diesem Moment auch für andere Leser von besonderem Interesse sein dürften. Personalisierung: Unter „Meine GN“ haben Sie schon länger die Möglichkeit, Ihre ganz persönlichen Interessen zu hinterlegen. Wenn Sie dort ausgewählt haben, welche Orte, Themen und Autoren Ihnen wichtig sind, dann sehen Sie die entsprechenden Artikel verlässlich in einem gesonderten Bereich weit oben auf der Startseite.

Diese Möglichkeit der Personalisierung bauen wir nun weiter aus. Künftig unterbreiten wir Ihnen zusätzlich zu Ihrer eigenen Auswahl weitere Vorschläge, welche Artikel Sie vermutlich ebenfalls interessieren werden. Dafür haben wir gemeinsam mit weiteren Zeitungsverlagen aus dem deutschsprachigen Raum eine Technologie entwickeln lassen, die es uns ermöglicht, jeden Artikel sehr genau zu analysieren, auf Basis eines Themenkatalogs zu gewichten und schließlich zu ermitteln, welche weiteren Artikel aus diesen Themenfeldern für Sie relevant sein dürften. Das führt zu individuellen Vorschlägen, die wir nun ganz oben auf der Startseite rotieren lassen.

Wir testen für Sie

Ob Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diese zusätzliche Personalisierung Vorteile bietet, werden wir in den kommenden Wochen testen. Das braucht Zeit, denn es handelt sich um ein lernendes System. Wir werden auswerten, ob die Besucher auf GN-Online künftig im Durchschnitt mehr Zeit auf unserem Portal verbringen, ob sie mehr Artikel lesen und unser Angebot intensiver nutzen. Dafür werden wir und die anderen beteiligten Verlage auch immer wieder leichte Veränderungen bei der Berechnung der Vorschläge vornehmen, um sie weiter zu verbessern. All dies in einem kleinen, begrenzten Bereich ganz oben auf unserer Startseite. Am Rest von GN-Online ändert sich dadurch nichts.

Ich hoffe, dass wir unsere digitalen Angebote auf diesem Wege weiter optimieren und einer unserer Aufgaben als Journalisten noch besser gerecht werden können: Sie als Leserinnen und Leser durch die Nachrichtenflut zu navigieren und zu den für Sie relevanten Inhalten zu führen, aber Sie zugleich auf GN-Online auch mit Themen zu überraschen, die Sie in den Filterblasen mancher digitaler Netzwerke nicht entdecken würden.