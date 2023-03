So gläsern im Netz

Die Benutzung des Internets macht uns so gläsern und wir können nichts dagegen tun. Suche ich nach einem Urlaubsort, tauchen beim nächsten Besuch im Netz Werbebanner von Hotels aus der Region auf. Der Algorithmus vergisst nicht. Suche ich nach Nachrichten über meinen Lieblingsfußballverein, folgt kurz danach Werbung für die Trikots. Aber liebe Anbieter, macht euch keine Hoffnungen! Die Zeiten, in denen ein so sportives Leibchen ästhetisch an meinem Körper aussah, sind leider vorbei. So weit kann ich den Zusammenhang zwischen meinem Surfverhalten und der Reklame nachvollziehen. Als aber zuletzt eine Werbung mir alles für meine Wunschbeisetzung versprach, war ich baff. Hier sei den Inserenten gesagt, dass ich bei meiner Beisetzung zwar anwesend sein werde, die Abläufe werde ich aber nicht mehr mitbekommen. Entsprechend halten sich die Reklamationen an dem Geschäftsmodell in Grenzen.