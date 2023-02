So geht das: Nachrichten aus der Grafschaft und aller Welt

Liebe Leserinnen und Leser,

woher bekommen die GN eigentlich ihre Informationen? Weil mir diese Frage oft gestellt wird, nutze ich die Gelegenheit zur Aufklärung: Zum einen durch die Arbeit unserer Journalisten, die dafür ausgebildet sind und sich täglich der öffentlichen Bewertung stellen. Ihre Leistungen sind – anders als in vielen Branchen – für jeden sichtbar, der liest, und damit permanent der Überprüfung unterworfen.

Das bedeutet Dauerdruck, dem wir standhalten müssen. Augen auf bei der Berufswahl, könnte man augenzwinkernd sagen. Aber sorgen Sie sich nicht, wir kennen ebenso unsere Privilegien und schätzen die Möglichkeiten.

In der Heimat liegt die Zukunft

Redakteurinnen und Redakteure, aktuell erfreulicherweise auch gleich drei Volontärinnen, verfolgen, begleiten und bewerten das Leben in der Grafschaft und ihrer Umgebung. Wir sind in erster Linie Lokaljournalisten und wollen das auch bleiben, denn in der Verbreitung von Inhalten aus der Heimat liegt die Zukunft für kleine und mittlere Zeitungsverlage.

Mal unbescheiden formuliert: Da sind wir exklusiv, da macht uns keiner etwas vor, weder auf Papier noch digital. Wenn wir unseren Job gut erledigen, beleuchten wir vielfältig und spannend unsere facettenreiche Provinz, ohne provinziell zu sein.

Agentur auf Fakten gedrillt

Aber die GN sind weitaus mehr als das, die gedruckte Zeitung, das E-Paper und unser aktuelles Online-Angebot werden aus vielen Quellen gespeist. Den wichtigsten Zulieferservice des Geschehens auf nationaler Ebene und weltweit leisten die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Presseagentur mit ihrem weit gespannten Korrespondentennetz. Diese Nachrichtenspezialisten sind gedrillt auf einen schnörkellosen Stil, der die Fakten in den Mittelpunkt stellt, ihre Texte sind oftmals Lehrbeispiele für präzise Sprache und die Fähigkeit, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen.

Ein hochwertiger Mantel für Sie

Einige Artikel dieser Agentur finden sich täglich auf den überregionalen Zeitungsseiten der GN, die uns von der Nachrichtenredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung zugeliefert werden und einen hohen Anteil an Autorenbeiträgen enthalten. Die NOZ, wie unser Partnerverlag branchenintern abgekürzt wird, gehört inzwischen zu den zehn größten deutschen Medienhäusern und stellt uns - damit auch Ihnen - ein hochwertiges Produkt zur Verfügung. An die 4500 Zeitungsseiten jährlich produzieren die Osnabrücker für die GN. Der Mantel, wie wir sagen, erreicht uns und unsere Leser digital „per Knopfdruck“, ehe die Seiten als Druckplatten auf die Walzen der Rotationsmaschine gespannt werden.

Nun pflegen wir gute Kontakte zu beiden Häusern, doch weder die dpa noch die NOZ liefern für Gotteslohn. Die Kosten für diese geschriebenen, fotografierten und gefilmten journalistischen Angebote sind beträchtlich, aber sie sind den Preis wert. Ob Politik, Sport, Wirtschaft oder Kultur: Als GN-Abonnent steht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das volle Sortiment zur Verfügung.

Die „Blaulicht“-Spezialisten

Hinzu kommen kleinere Anbieter, die unser Portfolio bereichern. Etwa die Kollegen von News United, die sich auf „Blaulicht“-Meldungen aus dem niederländischen Grenzgebiet spezialisiert haben. Der jüngste Großbrand in Almelo, die bibbernden Fahrgäste im blockierten Riesenrad von Enschede wären ohne ihr Zutun an uns und auch an Ihnen vorbeigegangen. Besonders hochwertige (und teure!) Sportfotos beziehen wir gelegentlich von der Agentur „Imago“, zuletzt mit Aufnahmen vom Drittliga-Derby zwischen SV Meppen und VfB Oldenburg.

Partnertausch für die Region

In guter Kollegialität und Nachbarschaft haben wir übrigens die Berichterstattung aus der Umgebung gelöst. Das Neueste aus dem Emsland, dem Münsterland und der niederländischen Twente steht uns im Austausch mit den Redaktionen der Lingener und Meppener Tagespost, des Tageblatts in Ochtrup sowie der Westfälischen Nachrichten in Gronau und der Münsterländischen Volkszeitung in Rheine gratis zur Verfügung. Gelegentlich verwenden und übersetzen wir auch Artikel der „Tubantia“ in Enschede. Alle diese Häuser greifen umgekehrt gerne auf unsere Grafschafter Inhalte zu. Wir konkurrieren nur in kleinen Teilen unserer Verbreitungsgebiete, das erleichtert die Kooperation und hilft im Übrigen auch, zu sparen.

Ein stattliches Informationspaket

Die GN-Redaktion konzentriert solche Artikel auf der Seite „Region“ und der gleichnamigen Online-Rubrik, zuletzt beispielsweise den Hinweis auf die Sonderausstellung „Auftakt des Terrors“ in der KZ-Gedenkstätte im emsländischen Esterwegen oder die fundierte Analyse der Auswirkung von steigenden Baukosten und höheren Zinsen auf den regionalen Immobilienmarkt.

Ein stattliches Informationspaket, das Ihnen GN und GN-Online bieten, finden Sie nicht auch?