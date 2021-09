Die gute Frau am bordeauxroten Infostand einer Grafschafter Initiative weiß genau, was Nordhorn fehlt: „Unsere Innenstadt muss sexy werden“, zitiert sie aus ihrem Kommunalwahlflyer die Schlagzeile zur Stadtentwicklung – und hinterlässt damit relative Ratlosigkeit, wie so eine sexy Innenstadt denn wohl aussehen mag. Soll die City etwa „sexuell attraktiv oder zu einer entsprechenden Wirkung verhelfend“ entwickelt werden, wie es der Duden definiert? Auch die englische Übersetzung von „Sex“ als biologisches Geschlecht beantwortet nicht, was wohl gemeint sein könnte. Fällt einem eigentlich nur noch die US-Serie „Sex in the City“ oder Berlin ein, was ja angeblich „arm, aber sexy“ ist. Reich und sexy wäre für Nordhorn zwar besser, aber sexy allein klingt auf jeden Fall schon mal ganz schön aufregend. Das nennt die Werbebranche übrigens „Sex sells“.

Einen grünen Kommunalwahlstand weiter wird ebenfalls mit dem Wahlprogramm ein dickes Fragezeichen unters Volk gebracht. Eine „geschlechterspezifische Verkehrsplanung“ wird da gefordert. Entgleisende Fantasien zur Planung eines geschlechterspezifischen Verkehrs sind sicherlich nicht gemeint, bei dieser Stilblüte aber nicht auszuschießen. Bevor der geneigte Wähler allerdings weiter auf dem Holzweg unterwegs ist, sollte er besser die Kommunalwahl abwarten. Dann werden sich die Fachausschüsse des Rates vermutlich mit jenen Anträgen beschäftigen, die Nordhorns Innenstadt sexy und die Verkehrsplanung geschlechterspezifisch machen wollen.

