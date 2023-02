Na, in welchem Team haben Sie in den 1980er-Jahren gespielt – Dallas oder Denver-Clan? Also ich habe mir im Fernsehen, das ja damals nur über einige wenige Programme verfügte, regelmäßig die Episoden aus dem Leben von TV-Fiesling J.R. Ewing und seiner Familie reingezogen. Also Dallas! Ach, das war herrlich. Serien stehen in der Zeit von Streamingdiensten und Mediatheken ja auch heute hoch im Kurs – wahrscheinlich sogar noch höher, als sie es damals taten. Ist ja auch praktisch: Man kann zu jeder Zeit so ziemlich alles ansehen, worauf man Lust hat – das richtige Abo selbstverständlich vorausgesetzt.

Ich persönlich fahre mittlerweile aber durchaus mehrgleisig, denn ich habe die Serien für die Ohren entdeckt. Was das ist? Podcasts! Im Internet findet man mittlerweile eine ganze Menge von regelmäßigen Hörbeiträgen aus allen möglichen Themenbereichen. Wer es lustig mag, kann sich zum Beispiel „Fest und Flauschig“ anhören – Beiträge, in denen Olli Schulz und Jan Böhmermann verbal durch ihr Leben oder das Weltgeschehen schweifen. Als Musikliebhaber höre ich mir außerdem den Podcast „Alben für die Ewigkeit“ an, in dem legendäre Platten wie Pink Floyds „The Dark Side Of The Moon“ oder Michael Jacksons „Thriller“ und deren Hintergrund besprochen werden. Und wenn ich etwas über meinen Lieblingsverein FC St. Pauli erfahren möchte, dann wähle ich gerne den „Millernton“ aus. Wie gesagt: eine tolle Sache, diese Serien für die Ohren.