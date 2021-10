Seltsame Begegnung

Eigentlich wollte ich vor Kurzem nach einem geselligen Zusammentreffen den Abend noch gemütlich bei einem Bier in einer Kneipe ausklingen lassen. Doch dann kam alles anders. Bei einem Blick nach draußen sah ich einen Mann in einer Militäruniform, der einem Taxi entstieg. Ein befremdlicher Anblick, der sich einem in der Woche zu etwas späterer Stunde eigentlich nie bietet. Als der Mann die Kneipe betrat, wirkte seine Erscheinung noch befremdlicher. In meine Richtung hin zur Theke bewegte er sich in äußerst authentisch wirkender englischer Tarnuniform mit roter Kappe. Das Gesicht wirkte wie aus einem der Sketche der Komikertruppe „Monty Python“ über das Militär entsprungen. Die Haare rötlich, die Wangen schmal, die Nase groß. Insgesamt sehr asketisch und ernst.

Wie wir letztlich ins Gespräch gekommen sind, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwann stellte sich heraus, dass der späte Gast, der sich als Soldat in Diensten der englischen Armee vorstellte, ein Vertreter der Querdenker war. Er sprach unter anderem von der Allmacht der Financial Intelligence Unit (FIU, eine staatliche Dienststelle, die sich um kriminelle Geschäfte im Bereich Finanzen kümmert), gleichzeitig sprach er jedem Gegenüber ab, zu wissen, worüber er redet, und was nicht fehlen durfte: Die unsichtbar wirkenden Kräfte, die den Menschen das Hirn vernebelten, abgesehen natürlich von ihm, der sich im Zustand der Allwissenheit wähnte. Ich bezahlte mein Bier und ging.