Selenskyj dankt Elon Musk für Internet-Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Tech-Milliardär Elon Musk für seine Unterstützung der Ukraine gedankt.

„Nächste Woche werden wir weitere Starlink-Systeme für zerstörte Städte bekommen“, schrieb Selenskyj auf Twitter. Er habe mit Musk gesprochen und sich bei diesem für dessen Unterstützung der Ukraine in Worten und Taten bedankt.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects . But I’ll talk about this after the war.