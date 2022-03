/ Lesedauer: ca. 2min Russische Invasion Selenskyj-Berater: Russland plant neue Offensive

Was Europa als Annäherung an eine Friedenslösung verstehen könnte, sei in Wirklichkeit eine Täuschung von Moskau - so die Warnung von Alexander Rodnyansky, Berater des ukrainischen Präsidenten.

© Oliver Ziebe/WDR/dpa Alexander Rodnyansky spricht bei „maischberger. die woche“ eine deutliche Warnung aus. Foto: Oliver Ziebe/WDR/dpa

Von dpa