Selbstfürsorge sollte kein Fremdwort sein

Liebe Eltern,

seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Oder holen euch schon jetzt wieder unerledigte Aufgaben aus dem vergangenen Jahr oder der Alltag ein? Wenn einem mal wieder alles über den Kopf wächst, ist eine Auszeit unerlässlich. Selbstfürsorge ist hier das Zauberwort - und sollte für uns kein Fremdwort sein. Schließlich fällt es Eltern leichter, ruhig und angemessen auf die Probleme ihrer Sprößlinge zu reagieren, wenn sie selbst entspannt und ausgeglichen sind.

Selbstfürsorge, auch Selbstliebe genannt, können wir täglich schon im Kleinen ausüben: Bewusst Essen und Trinken, bewusstes Ein- und Ausatmen, mal fünf Minuten die Musik hören, die wir mögen, oder auch mal in uns selbst reihhören und uns die Frage stellen: Was brauche ich jetzt im Moment, damit ich mich entspannter/fröhlicher/gelassener fühle? Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben im Alltag, die für mehr Gelassenheit sorgen können. Mehr zum Thema Auszeiten im Alltag lest ihr hier.

Wer dann doch eine längere Ruhephase braucht, um Kraft zu tanken und den Kopf frei zu bekommen, könnte zum Beispiel mit guten Freunden oder auch alleine ein paar Tage wegfahren oder eine Mutter- oder Vater-Kind-Kur beantragen, wie meine Kollegin Carolin Ernst neulich erst vorgestellt hat.

Ich wünsche euch für 2023 - und darüber hinaus - in jedem Fall viel Gelassenheit und regelmäßige, kleine Auszeiten. Gönnt sie euch!

Raus aus der Mental Load Falle

"Raus aus der Mental Load Falle" von Patricia Cammarata. Foto: Schulte-Sutrum

Von Fraue Schulte-Sutrum

Ein passendes Buch zum Thema Dauerbelastung ist "Raus aus der Mental Load Falle" von Patricia Cammarata. Die Psychologin und Elternbloggerin setzt sich für Gleichberechtigung ein und möchte Müttern und Vätern mit praktischen Beispielen und Übungen aufzeigen, wie Familienarbeit gerecht aufgeteilt werden kann.

Beltz-Verlag, ISBN 978-3-407-86632-5, etwa 17,95 Euro

Wohnen mit Zitronen

Eine wunderbare Auszeit für den Kopf und für die Augen, wenn man sich mal in Social Media rumtreiben will, ist die Seite „Wohnen mit Zitronen“ auf Instragram. Birte Maskallis kreiert Foto- und Videoaufnahmen mit echten Zitronen. Versteht ihr nicht? Einfach mal reinklicken und verzaubern lassen!

Abtauchen im Dschungel

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Wenn sich der Winter von seiner tristen und regnerischen Seite zeigt, wünscht man sich den Sommer herbei. Wer nicht so lange warten und dennoch etwas Sommergefühl verspüren möchte, für den könnte das subtropische Schwimmbad „Riviera“ im niederländischen Almelo genau richtig sein. Das Hallenbad im Hotel Preston Palace steht neben Hotelgästen auch Tagesgästen zur Verfügung, wenn die aktuelle Auslastung es zulässt. Es empfiehlt sich daher ein Anruf vorab.

In jeder Ecke des Bades wird dem Besucher ein subtropisches Dschungelgefühl vermittelt. Die Decke ist mit Lichtern übersät, sodass der Eindruck entsteht, man stehe unter einem Sternenhimmel bei Nacht. Überall sind Sitz- und Liegemöglichkeiten vorhanden; aus einer ruhigeren Ecke heraus starteten wir unsere Erkundungstour durch den Urwald.

Ein subtropisches Dschungelgefühl erwartet die Besucher im Bad. Foto: privat

Zu entdecken gab es einiges: Mitten im großen Schwimmbecken steht ein Fischtank, in dem Piranhas leben. Mit den Raubfischen auf „Du und Du“ zu gehen, fanden unsere Kinder sehr spannend. Über das Schwimmbecken ist zudem eine große Hängebrücke gespannt, die zur Überquerung der Anlage genutzt werden kann. Im hinteren Bereich befinden sich Whirlpools, ein Strömungskanal und ein großer Wasserfall. In regelmäßigen Abstand fängt es in einer Ecke an zu regnen. Wir hatten wirklich das Gefühl, in einem Tropenregen zu stehen. Die Wassertemperatur im Hauptbecken beträgt lauschige 31 Grad.

Noch recht neu ist die interaktive Rutsche „Monkey Rush“. Der Badegast wählt zu Beginn der Rutschpartie ein Thema für individuelle Begleitmusik, Lichteffekte und einen Geschwindigkeitsmesser. Während der Wasserfahrt müssen außerdem spielerische Aufgaben erledigt werden. Rutschspaß ist garantiert, die gut vier Meter hohe Wendeltreppe wurde von uns häufiger erklommen.

Der Tageseintritt für Erwachsenen kostet 17,50 Euro, Kinder von drei bis zwölf Jahren zahlen 11,50 Euro. Im Eintrittspreis enthalten sind Getränke, Eis und Obst. Für warme, typisch niederländische Snacks gibt es Automaten. Abendtarife sind etwas günstiger, bieten aber ein kleineres Zeitfenster für den Aufenthalt. Die Fahrtzeit von Nordhorn aus beträgt etwa 45 Minuten.

______

Zu finden ist das Hotel Preston Palace mit dem Schwimmbad Riviera in der Laan van Iserlohn 1, 7607 PT Almelo. Weitere Informationen auf www.prestonpalace.de.