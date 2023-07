Als der babylonische König Nebukadnezar Juda vernichtete und seine Bürger als Sklaven verschleppte, wollte er die Handwerker, Verwalter und Gelehrten unter ihnen nutzen, um seine Weltmacht zu festigen. Aber die Judäer fragten sich: „Warum ist uns all das geschehen?“ Sie riefen sich die alten Überlieferungen Israels in Erinnerung und stärken sich im Glauben an den Gott, der sie einst befreite aus der Knechtschaft. Unter ihnen waren Priester und Propheten, deren Namen später manche Schriftrolle zierten. Am Ende entsteht die Bibel. Wie in einem fortlaufenden Geschichtswerk (5. Buch Mose bis einschließlich 2. Könige) finden die Gefangenen an den Wassern von Babylon die Antwort auf ihr „Warum?“: Macht- und Geldgier der eigenen Könige zerrüttete Israel, stürzte es in Bürgerkrieg und Reichsspaltung, lieferte das Nordreich den Assyrern aus und trieb im 6. Jahrhundert vor Christus Juda in die Katastrophe, ins babylonische Exil.

Wie die Judäer voll Reue zurückblickten auf die Trümmer ihrer Vergangenheit, so auch wir. Nach dem Ersten Weltkrieg warfen die Soldaten das Gewehr weg mit dem Ruf „Nie wieder!“. Und doch folgte der Zweite Weltkrieg. Danach sollte Deutschland nie wieder Militärmacht werden. Trotzdem wurden Bundeswehr und Nationale Volksarmee installiert. Die Protagonisten der Wende wollten „Schwerter zu Pflugscharen“ (Jesaja 2,4 und Micha 4,3). Doch die Armee existiert immer noch.

Offensichtlich reichen Rückblicke und Historie nicht aus, um Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Das haben auch die Schriftsteller der biblischen Texte im babylonischen Exil verstanden; denn für sie war die Bibel mehr als ein Geschichtsbuch. Sie begriffen die Bibel als ein Buch der Erkenntnis des Friedenswillens Gottes. Nicht nur der Krieg galt als verhängnisvoll, auch jede Form der Bewaffnung.

Die hebräische Bibel, unser erstes Testament, war die Grundlage für Jesus. Mit ihr predigte er Frieden und Gewaltlosigkeit, pries die selig, die sanftmütig und friedfertig sind. Durch die Freundinnen und Freunde, die seine Auferstehung als Christus verkündigten, wurde die Bibel zu einem Missionsbuch auf dem gewaltfreien Weg der Bildung von Gemeinden. Wer auf diesen Weg schaut und dem Wort Gottes vertraut, wird erfasst von einer solchen Friedensbotschaft.

Dr. Karl W. ter Horst ist Pastor der reformierten Kirchengemeinde in Lage

