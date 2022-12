Schon wieder Weihnachten?

Weihnachten kommt ja immer so plötzlich, das ist allgemein bekannt. Und tatsächlich steht das Fest für mich schneller wieder vor der Tür als sonst. Mir fehlt ein glatter Monat. Woran das liegt?

Im vergangenen Jahr hat uns Corona einen gewaltigen Strich durch unser Familienweihnachtsfest gezogen. Zu Heiligabend waren fast alle entweder krank oder standen unter Quarantäne. Kein Treffen unterm Weihnachtsbaum, das jahrzehntelang in der Familie zelebrierte Festtagsessen perdu, die Geschenke per Post schicken? Damit wollten wir uns nicht zufriedengeben und haben das Fest kurzerhand verlegt.

Ende Januar waren alle wieder fit und wir haben unser Treffen nachgeholt. Die Weihnachtsdeko wurde wieder aus den Kisten geholt, Lichterketten aktiviert und ein Weihnachtsbaum besorgt – was im Januar gar nicht mehr so einfach ist. Bei traditionellen Speisen auf weihnachtlichem Geschirr haben wir so einen geselligen Weihnachtstag in festlicher Atmosphäre erlebt, nur eben am 23. Januar. Und so liegen zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Weihnachtsfest für mich gerade mal elf Monate.