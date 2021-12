Schockbilder auf Zigarettenautomaten

Eine Nachricht aus dem Internet: Auch Zigarettenautomaten sollen mit Schockbildern und Warnhinweisen versehen werden. Bestätigt wurde diese Nachricht durch Zeitungen und Fernsehsender. Erster Gedanke bei mir: Was soll denn das noch? Reichen die abgebildeten verfaulten Zähne, schwarzen Lungen und amputierten Beine auf den Schachteln noch nicht? Zugegeben, ich bin, was das Thema angeht, kaum objektiv. Ich bin Raucher und finde es daher schon schlimm genug, was ich auf meinen Packungen sehen und optisch ertragen muss. Gut, denke ich mir, in diesem vor Regulierung strotzenden Land ist das halt so.

Aber angesichts der Tatsache, dass sich neben dem Landgericht und dem Oberlandesgericht München auch noch der Bundesgerichtshof und der Europäische Gerichtshof mit der Klage der Nichtraucher-Initiative Pro Rauchfrei beschäftigen muss, die außen angebrachte Warnhinweise auf Zigarettenautomaten fordert, weil sonst nicht zu erkennen sei, welch „unseliges Produkt“ sich in dem Automaten verbirgt, sind kritische Anmerkungen angebracht. Auf den Punkt gebracht lauten sie: Haben Deutschland, die EU und die ihr angehörenden Justizorgane angesichts großer weltweiter Probleme wie Corona, der Klimakrise oder der drohenden Kriege mit Russland und China nichts Besseres zu tun, als sich mit solchen Lappalien zu beschäftigen? In diesem Sinne einen „Guten Morgen“.