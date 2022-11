Schluss mit dem Popeln

Ich bin im Internet über ein Video gestolpert, das mich sofort neugierig gemacht hat. „Das geht an alle Mandarinen-Popler“, adressiert eine junge Frau ihren Lifehack – also einen Trick, der ein Alltagsproblem lösen soll. Und ich fühle mich direkt angesprochen. Leckere Mandarinen sind gerade in der kalten Jahreszeit ein Genuss, außerdem verbreiten sie einen herrlichen Duft. Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Probleme.

Erstens: Es gibt Mandarinen, die von außen tadellos aussehen, die aber einfach nicht gut schmecken.

Zweitens: Es dauert unfassbar lange, bis man eine kleine Frucht verzehrreif geschält hat. Und dann fliegen auch noch diese kleinen weißen Fasern überall rum.

Hier setzt das Video aus dem Internet an. Die Frau schneidet die Frucht in der Mitte durch und stülpt dann die harte Schale von außen nach innen. So ploppen die einzelnen Stückchen bereit zum Verzehr heraus. Staunend schaue ich ihr dabei zu und schicke das Video gleich an meine Kollegin weiter. Wir beschließen: Das müssen wir ausprobieren!

Es scheint viele Mandarinen-Popler in der Redaktion zu geben. Nur so kann ich mir das große Publikum bei unserem Versuch erklären. Und die Methode funktioniert tatsächlich. Ich gebe 9 von 10 Punkten für diesen Lifehack! Nur ein Tipp: Drehen Sie die Frucht so, dass die Schnittkante von Ihnen weg zeigt. Sonst legen Sie ungewollt ein Mandarinen-Parfum auf.