Schlaf, Kindlein, schlaf...

Liebe Eltern,

wie sind eure Nächte? Hand aufs Herz: ganz gut, eher durchwachsen oder könnt ihr immer nur wenige Augenblicke am Stück schlafen, weil sich der Nachwuchs regelmäßig meldet? Ausreichend Schlaf ist so wichtig für uns alle, um körperlich und geistig unseren Alltag zu meistern. Und ein Alltag mit Kind(ern) kann ziemlich anstrengend sein, da brauchen wir jede Energiereserve.

"Schläft der Kleine denn schon durch?" - Auf diese Frage hin habe ich meistens innerlich die Augen verdreht, wenn Omas, Tanten, Onkel oder auch mal Fast-Fremde sich nach dem Schlafrhythmus meiner Familie erkundigten. Nee, unsere Kinder waren nachts schon mal wach und brauchten Mama und Papa. Sehr unpassend fand ich es, wenn daraufhin "gut gemeinte" Ratschläge kamen wie: "Einfach schreien lassen, das stärkt die Lungen" oder "Das Kind bloß niemals im Elternbett schlafen lassen, dann werden sie verwöhnt".

Es mag durchaus Kinder geben, die nach Hörensagen bereits im frühen Babyalter alleine ein- und die ganze Nacht durchschlafen. Wobei "Durchschlafen" laut Studien im Übrigen bedeutet, dass Babys fünf Stunden am Stück schlafen. Unsere Kinder brauchten jedenfalls viel Nähe und Begleitung, um ruhig in den Schlaf zu finden. Das war teils anstrengend. Nach und nach haben sie dann aber immer besser geschlafen und brauchten uns sowohl beim Einschlafen als auch nachts weniger. Mit fast sechs und vier Jahren legen wir aber immer noch großen Wert auf ein schönes Abendritual mit Vorlesen und Kuscheln.

Mir persönlich hat die Wissenschaftsjournalistin Nicola Schmidt beim Thema Baby-/Kinderschlaf geholfen. Ein Interview zum Thema verlinke ich hier. Darüber hinaus kann ich ihr Buch "artgerecht - Das andere Kleinkinderbuch" empfehlen. Ich mag ihre pragmatische Art und offenen Worte. Sie rät beispielsweise dazu, die Kinder möglichst viel draußen toben zu lassen (eigentlich logisch, oder?) und rechtzeitig den "Sinkflug" in Richtung Abendritual und Einschlafzeit einzuschlagen. Auch eine Pizza- oder Gewittermassage auf dem Kinderrücken können beruhigen und aufregende Tage gemütlich ausklingen lassen.

Ich wünsche euch gute und erholsame Nächte!

Das Kindergeld wird erhöht

Von Kerstin Nixdorf, Kundenberaterin der Grafschafter Volksbank, Hauptstelle in Nordhorn

Essen, Kleidung, Spielzeug, Zoobesuche und zwischendurch ein Eis. Kinder sind eine Bereicherung fürs Leben. Mit dieser Freude kommen aber auch einige Kosten im Laufe der Jahre auf die Eltern zu. Inflation und Energiekrise sorgten im letzten Jahr mit steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel dafür, dass die Kosten für Familien zusätzlich in die Höhe gingen. Die Regierung hat daher beschlossen, das Kindergeld zu erhöhen.

250 Euro für jedes Kind

Anders als bisher werden ab 2023 für alle Kinder pauschal 250 Euro gezahlt. In den Jahren zuvor war die Berechnung etwas komplizierter: Das Kindergeld betrug im Jahr 2022 noch 219 Euro für das erste und zweite Kind, 225 Euro für das dritte und erst ab dem vierten Kind gab es 250 Euro. Die aktuelle Anpassung fällt insgesamt höher aus, als zunächst geplant. Mit der neuen Regelung haben Familien mit zwei Kindern nun jährlich 744 Euro mehr in der Kasse. Somit ist es die größte Erhöhung seit 1996.

Wie wird das Kindergeld gezahlt?

Das Kindergeld wird von der Familienkasse auf das Konto eines Elternteils gezahlt. Die Erhöhung wird automatisch berücksichtigt. Der Termin der Auszahlung richtet sich nach der Kindergeldnummer, die auf den Schreiben der Familienkasse zu finden ist. Nummern mit der Endziffer 0 beispielsweise erhalten das Kindergeld am Anfang des Monats, die Endziffer 9 wird am Ende des Monats ausgezahlt.

Übrigens: Leben die Eltern getrennt, verringern sich die Unterhaltszahlungen um die Hälfte des Kindergeldes. Das Kindergeld wird dem Elternteil komplett überwiesen, bei dem das Kind die meiste Zeit lebt.

Wie lange wird Kindergeld gezahlt?

Der staatliche Zuschuss wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt. In Sonderfällen kann das Kindergeld auch bis zum 25. Lebensjahr bezogen werden. Ein volljähriges Kind bekommt zum Beispiel weiterhin die Unterstützung, wenn es zum ersten Mal eine Schul- oder Berufsausbildung macht. Dazu zählt auch ein Studium. Auch wenn das Kind eine zweite Ausbildung absolviert und bis zu 20 Wochenstunden arbeitet – egal wie viel es verdient –, bleibt der Anspruch auf Kindergeld erhalten. Dasselbe gilt für eine geringfügige Beschäftigung (Minijob), ein berufsbezogenes Praktikum oder einen Freiwilligendienst. Ebenso kann in einer sogenannten Übergangszeit, beispielsweise zwischen Schulabschluss und Studien- beziehungsweise Jobbeginn, der Zuschuss weiterhin bezogen werden. Allerdings ist diese Übergangszeit auf vier Monate beschränkt. Das Kindergeld ab 18 kann bei der Bundesagentur für Arbeit online beantragt werden.

Gesund aufwachsen mit JolinchenKids - Innovatives Projekt in Krippe "Rennmäuse"

Die städtische Kinderkrippe Rennmäuse in Nordhorn setzt seit 2022 das JolinchenKids-Programm „Fit und gesund in der Kita“ um. Ziel des als Präventionskonzept angelegten Projektes ist eine bessere Kindergesundheit mit mehr Bewegung, gesunder Ernährung und einem guten seelischen Wohlbefinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Thema Gesundheit sollte für Kinder möglichst früh zum gelebten Alltag gehören, je eher, desto besser. „Im Krippen- und Kindergartenalter werden positive Gesundheitseinstellungen und Verhaltensweisen angelegt, auf denen im Idealfall das ganze spätere Leben aufbaut“, so die Überzeugung von Ramona Müller, Leiterin der Kinderkrippe, die das Projekt initiiert hat. „Die Stadt Nordhorn möchte mit ihren drei städtischen Kindertagesstätten besondere Akzente in der frühkindlichen Bildung und Erziehung setzen“ erklärt Birgit Beckermann, Stadträtin der Stadt Nordhorn, die unter anderem für die Kindertagesbetreuung verantwortlich ist.

Das JolinchenKids-Programm besteht aus insgesamt fünf flexibel einsetzbaren Modulen: Bewegung, Ernährung, seelisches Wohlbefinden, Elternpartizipation und Erzieher- und Erzieherinnengesundheit. Es wurde für Kindertageseinrichtungen konzipiert und wird wissenschaftlich begleitet. Die positiven Auswirkungen des AOK-Präventionsprogramms auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten und den Medienkonsum von Kindern wurden durch das Bremer Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie nachgewiesen. Die Kinder gehen mit der Drachenkind-Figur „Jolinchen“ auf Entdeckungsreise und lernen spielerisch gesunde Ernährung und vielseitige Bewegung kennen. Reiseziele sind das „Gesund-und-lecker-Land“, der „Fitmach-Dschungel“ und die Insel Fühl-mich-gut. Silvia Elfert, AOK-Präventionsberaterin, begleitet das Projekt in der Kita Rennmäuse: „Eine wichtige Rolle haben die Eltern. Sie sind als Vorbilder in gesunder Lebensführung gefragt und leben gute Verhaltensweisen vor.“ Durch regelmäßige Elternaktionen und Newsletter werden die Familien in das Programm eingebunden.

Hoher Lärmpegel, Zeitdruck und ungünstige Körperhaltungen

Eine Krippe ist zum einen Erlebniswelt für die Kleinen und zugleich Arbeitswelt für pädagogische Fachkräfte. Für die Mitarbeitenden gehören ein hoher Lärmpegel, Zeitdruck und ungünstige Körperhaltungen zum Arbeitsalltag. „Das „JolinchenKids“-Programm fördert neben der Kindergesundheit auch die Gesundheit unserer Mitarbeitenden“ sagt Claudia Kramer, Abteilungsleitung Kindertagesstätten der Stadt Nordhorn. Die pädagogischen Fachkräfte erhalten im „JolinchenKids“-Projekt hilfreiche Unterstützung durch Analysen ihrer Arbeitssituationen sowie Workshops zu Themen wie „Fit im Job“ und „Stress ade“.

Weitere Informationen zum Präventionsprogramm „JolinchenKids“ sind erhältlich bei bei Silvia Elfert, AOK-Präventionsberaterin, Telefon 05931 9209 58 645, oder unter www.JolinchenKids.de

Keine Lust auf Karneval? Das Planetarium "Cosmos" im niederländischen Lattrop bietet am Sonntag, 19. Februar, eine kreative Alternative für Kinder an: Sie können ihr eigenes Sternbild nachbauen. "Weil du an einem bestimmten Tag geboren bist, hast du dein eigenes Sternbild. Aber wer weiß eigentlich, wie sein eigenes Sternbild aussieht?", fragt die Sternwarte. An dem Nachmittag können Kinder sowohl nach fachkundiger Anleitung ihr eigenes Sternbild entdecken, nachbauen und sogar zum Leuchten bringen. Darüberhinaus werden die Teilnehmer auch noch einen Blick ins Planetarium werfen dürfen. Mehr Informationen unter www.sterrenwachtcosmos.nl.

