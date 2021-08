Schau mir in die Augen...

Zu einer guten Tradition in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, gehört es, dass sich Menschen im Gespräch anschauen; eine wichtige Verpflichtung ist das gegenseitige Anschauen auch beim Zuprosten in der Kneipe, denn sonst gibt es bekanntermaßen ja sieben Jahre schlechten Sex. Was mit dem gegenseitigen Anschauen zum Ausdruck gebracht werden soll, ist eine Geste der Aufrichtigkeit. Nicht umsonst gibt es ja auch den Ausdruck, jemandem unter die Augen treten zu können.

Was aktuell zu diesem Thema aber verblüffend ist, ist die Tatsache, dass gewisse Personen auf großen Plakaten, die im bevorstehenden September bei einem wichtigen Ereignis in unserem Land um unser Vertrauen bitten, einem nicht in die Augen gucken. Einer schaut verträumt und erinnert sich vielleicht an Safaris in Namibia, zwei andere scheinen komplett die Orientierung verloren zu haben und schauen irgendwo hin, aber nicht zu den Leuten, auf die es für sie ankommt. Und ein Weiterer, der neu dazugekommen ist, guckt so, dass einem angst und bange wird. In diesem Sinne möchte man den verantwortlichen Agenturen einen weiteren lauten „Guten Morgen“ entgegenrufen und sie an immer noch gültige Traditionen zu erinnern, nämlich, dass man sich im Dialog, in welcher Form auch immer, in die Augen schauen sollte – und sei es nur in Form eines Plakates.