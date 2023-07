Scharfer Blick, spitze Feder: Danke, ihr GN-Karikaturisten!

Liebe Leserinnen und Leser,

finden Sie es eigentlich lustig, wenn Robert Habeck nackt in der Hölle steht, um einen Liefervertrag für Fernwärme mit dem Teufel auszuhandeln? Am Donnerstag erschien diese Karikatur auf der Leserbriefseite der Grafschafter Nachrichten und des E-Papers, ihr Urheber kommt aus Schüttorf.

Wir bieten Raum für Provokation

Egon Wendland beliefert unsere Redaktion regelmäßig mit satirischen Zeichnungen oder Collagen, die aktuelles Zeitgeschehen oder auch Erwähnenswertes aus der Grafschaft aufgreifen. Der Mann hat ein Talent, auf den Punkt zu kommen, und gelegentlich schimmert Lust auf Provokation durch – wir bieten ihm immer wieder den Raum dafür.

© Wendland, Egon Habeck und der Teufel: Diese Karikatur von Egon Wendland bietet Zündstoff.

Die einen schmunzeln, die anderen regen sich auf, was will man mehr als Medienhaus? Karikaturisten aus der Zeitungsheimat: Nicht viele lokale oder regionale Medienhäuser können ihrer Leserschaft ein solches Angebot machen. Die GN schon, und es ist Zeit, den Autoren dafür einmal Dank zu sagen.

Feiner Strich, große Wucht

Zur Riege der Könner mit der spitzen Feder gesellt sich Erich Begalke aus Nordhorn, der mit feinem Strich, aber großer Wucht zur Sache kommt. Rechtsradikalismus, gesellschaftliche Gleichgültigkeit, Risse im bürgerlichen Familienbild, dazu prägnante Sprechblasen-Inhalte, das sind die Zutaten für seinen Satire-Cocktail, gewürzt mit politischer Schärfe.

Einen sehr schwergängigen Regierungskarren zeichnete Erich Begalke (hier ein Ausschnitt) als Symbol für widerstreitende Interessen in der Ampel-Koalition.

Zu nennen ist Wolfgang Hennecke, der lange in Hoogstede zu Hause war und seit vielen Jahren zu den regelmäßigen Gästen auf GN-Seiten gehört. Feiner, hintergründiger Witz zeichnet seine Werke aus, die technisch und handwerklich versiert daherkommen und liebenswerte Ironie verströmen.

Hennecke? Das ist „Wollo“

Hennecke? Moment mal – das sagt Ihnen nichts, liebe Leserinnen und Leser? Kein Wunder, denn dieser Karikaturist hat es in den GN zu einer eigenen Kolumne gebracht und verbreitet seine Denkanstöße zumeist in der Rubrik „Wollos Welt“.

© Konjer, Stephan Der Zeichner und Cartoonist Wolfgang Hennecke, den GN-Lesern als „Wollo“ bekannt, stellte seine Werke im Heuerhaus des Tierparks Nordhorn aus.

Frech, scharf oder ausbalanciert: Unsere drei ständigen Botschafter ergänzen sich ganz wunderbar, wie ich finde. Und ich bewundere ihre Fähigkeit, Menschen gleichzeitig erkennbar wie durchschaubar zu machen, derweil sie Sachverhalte auf den Punkt bringen, wo viele geschriebene Sätze nötig wären, um den Zusammenhang zu erklären.

Freiheit für diese Kunstform

Wirtschaftsminister Habeck in der Hölle: Das ist gemein und überzeichnet, dieses Bild ist geeignet, den Anhängern der Grünen übel aufzustoßen und religiöse Gefühle zu verletzen. Aber die Karikatur als Kunstform muss frei bleiben, weil sie ebenso geeignet ist, den Blick zu weiten, und das Nachdenken anregt. Niemand wünscht dem Minister das Höllenfeuer, und der Satan ist kein lustiger Geselle, klar. Doch diese Konstellation wirft, mit Verlaub gesagt, schon die Frage auf, wie weit zu gehen wir bereit wären, um es im Winter schön warm zu haben.

Ach ja, die Altmeister...

Ich freue mich über unsere kreativen Köpfe aus der Grafschaft, die ein schwieriges Genre beherrschen. Immerhin bewegen sie sich in einem Zeitungsumfeld, das über Jahrzehnte von Großmeistern der Karikatur geprägt wurde. Viele werden sich an Fritz Wolf (1918-2001) erinnern, dessen skizzenhafte „Bilder aus der Provinz“ Kultstatus erreichten und auf der Politikseite 2 der GN zu sehen waren.

Horst Haitzinger hingegen, der schon als Student für die legendäre Satirezeitschrift „Simplicissimus“ zeichnete und mit 84 Jahren längst die spitze Feder aus der Hand gelegt hat, trat mit kräftigerem Strich auf. Beide einte die Schärfe des Blicks als Voraussetzung für ihr prägnantes Werk.

„Karikaturen sind meist eine bildliche Form der Satire, die sich als parteiische Kritik an bestehenden Werten oder politischen Verhältnisse versteht“, meint das Internet-Lexikon „Wikipedia“. Sie verfehlen nur dann ihren Zweck, wenn man sie nicht versteht. Ansonsten sollte erlaubt sein, was gefällt, verstört oder gar entsetzt.

___

P.S. Auch wenn es noch eine Weile dauert, liebe Leserinnen und Leser, achten Sie am letzten Tag des Jahres auf einen besonderen Bestandteil unseres großen GN-Jahresrückblicks: Wir erwarten erneut eine fulminante doppelseitige Karikatur von Lutz Janke aus Neuenhaus, der seit gut 20 Jahren immer zu Ultimo einen speziellen Blick auf das Wichtigste wirft, was Schlagzeilen machte in der Grafschaft und rund um den Erdball.