Scharf und „mit alles“

Der Döner feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: 50 Jahre ist es inzwischen her, dass Kadir Nurman in Berlin als Erster Dönerfleisch in ein Fladenbrot steckte. Damit hatte er die in Deutschland so beliebte Variante des Döners erfunden. So sagt es jedenfalls die Legende. Von Berlin aus trat der Döner einen Siegeszug bis in die letzten Winkel unseres Landes an, nach der Wende auch in Ostdeutschland. Wo sollen die Nachtschwärmer auch hingehen, wenn sich nach einer ausgiebigen Kneipentour der Hunger meldet? Selbst spät in der Nacht ist in vielen Dönerläden noch das Licht an, und der Verkauf läuft auf Hochtouren. Können Sie sich noch an Ihren ersten Döner erinnern? Nehmen Sie ihn auch gern „mit alles“, scharf und mit Zwiebeln? Wie auch immer. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, da ist wieder mal ein Besuch beim „Dönermann“ fällig. Übrigens: Dies ist keine Schleichwerbung. Ich werde auch nicht vom Verein türkischer Dönerhersteller in Europa ATDiD bezahlt. Ich schwör.