Wenn Politiker sich zu allen möglichen Themen äußern, dann kann auch schon mal was schiefgehen. Vor allem dann, wenn sie sich nicht an ihr meistens von sehr qualifizierten Redenschreibern vorbereitetes Manuskript halten. Der britische Premierminister Boris Johnson ist für seine bisweilen merkwürdigen Reden bekannt. Im Plenum der Vereinten Nationen wunderten sich im September Vertreter zahlreicher Nationen, als Johnson in seiner Rede über Umweltschutz von Kermit, dem grünen Frosch, berichtete. Am Montag hatte Johnson einen weiteren peinlichen, aber ebenso unterhaltsamen Auftritt. Vor den Delegierten des britischen Industrieverbandes erzählte er von einem Besuch mit seiner Familie im Peppa Wutz Kinderland mit vielen kleinen rosa Schweinchen. Johnson verglich sich im weiteren Verlauf seiner Rede mit Moses und imitierte, wie Elektroautos nicht klingen. Zwischenzeitlich verlor der Premierminister völlig die Orientierung und blätterte hilflos in seinen Unterlagen. Ich habe mir das Video angeschaut und muss sagen, dass es sehr unterhaltsam war. Ich würde mich freuen, noch weitere solcher Auftritte zu sehen. Der Mann hat komödiantisches Talent! Ob ein solcher Auftritt eines Regierungschefs würdig war, ist natürlich eine ganz andere Frage.