Das zunehmende Alter und das eine oder andere Zipperlein bringen es leider mit sich, dass ich Medikamente einnehmen muss. „Bitte nicht vergessen und regelmäßig einnehmen“, sagt mein Hausarzt. Alles kein Problem, wenn da nicht diese komischen Beipackzettel wären. Lange habe ich ihnen keine Beachtung geschenkt, aber neulich, in einem schwachen Moment, habe ich mir die Mühe gemacht, mich mit den Risiken und Nebenwirkungen zu beschäftigen. Es war eine interessante Lektüre mit leichtem Gruselfaktor. Von Magenproblemen über Kreislaufzusammenbrüche bis hin zu Hautausschlägen war in den Warnhinweisen der Arzneimittelhersteller so ziemlich alles zu finden, was man sich nicht wünscht. Ich habe mich für Verdrängung entschieden. Mein Rat: Gar nicht mehr draufschauen, dann wird der Tag auch schöner. Die Beipackzettel werfe ich jetzt immer sofort ins Altpapier. Und siehe da, es geht mir schon viel besser!