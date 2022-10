Richtig sparen für das Kind

Für eine langfristige Sparanlage von Eltern für Kinder bieten sich besonders ETF-Sparpläne auf einen weltweiten Aktienindex an. Das Risiko ist hier breit gestreut und das Depot in der Regel günstig, bei einigen Banken sogar kostenlos. Wer kürzer als zehn Jahre anlegen will und oder gar kein Risiko eingehen möchte, ist den Angaben zufolge auch mit einer Festgeldanlage gut beraten - die Zinsen steigen derzeit. Statt eines Sparplans ist auch eine Einmalzahlung oder eine Mischung aus Festgeld und Sparplan denkbar. Versicherungsangebote oder Gold-Sparpläne sind laut „Finanztest“ dagegen nicht zu empfehlen. Hier seien entweder die Renditen zu niedrig oder die Gebühren zu hoch. dpa