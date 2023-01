Realität im Netz: Gerne, aber nicht so

Ich sitze an meinem Schreibtisch und tippe vor mich hin – plötzlich eine Nachricht. Sie kommt von der App „BeReal“, ein neues soziales Netzwerk, das dazu aufruft, im Internet mehr vom echten Leben zu zeigen. Das Prinzip ist einfach: Die App gibt täglich einen Zeitpunkt vor, an dem die Nutzer zeitgleich die Nachricht bekommen, die gerade auf meinem Handy aufleuchtet. Dann habe ich zwei Minuten Zeit, um ein Foto von mir und meiner Umgebung zu machen.

Der Gedanke dahinter ist klar: Weg von bearbeiteten Selfies, hin zum echten Leben. Genau das hat mich gereizt. Doch das ist auch der Grund, warum mein Fazit nach einigen Wochen Nutzung eher mittelmäßig ausfällt. Denn ich sitze hier, schreibe weiter am Text und wische die Meldung auf meinem Handy weg. Warum? Es wäre das zigste Foto von mir an meinem Schreibtisch gewesen. In den meisten Fällen ist das „echte“ Leben eben nicht so spannend.

Falls man die tägliche Nachricht verpasst, gibt es noch die Funktion „Late“, man kann also später ein Bild posten, in einer Situation, die man selbst aussucht. Dann verliert die App für mich aber ein wichtiges Merkmal. Ein weiterer Dorn im Auge: Am 31. Dezember kam die Nachricht um exakt 23.59 Uhr. Und wenn die App jetzt dazu führt, dass alle zum Jahreswechsel zuerst ihr „BeReal“ machen, bevor sie Freunde in den Arm nehmen, dann verabschiede ich mich von den täglichen Nachrichten.