Da ist sie wieder, die Zeit der erwachenden Natur, in der frühmorgens Amsel, Drossel Fink und Star lautstark ihre Frühlingsgrüße in die Welt hinauszwitschern. Die Zeit, in der aus Wintergrau quasi über Nacht sprießendes Grün wird. Und die Zeit, in der wir morgens nicht mehr im Dunkeln aufwachen, sondern im Licht der Sonne. Andere sind längst dabei, den Rasenmäher anzuwerfen und den Garten aus dem Winterschlaf zu wecken.

Ich nicht. Für mich beginnt die Zeit, in der ich’s mit Hape Kerkeling halte: Der Junge muss raus an die frische Luft. Mich drängt es auf verschlungene Wanderwege – und ganz hinten im Kopf setzt sich verstohlen auch der Gedanke an die eine oder andere Nacht im Zelt fest. Denn egal ob’s schon frühlingsmild oder noch frostig kalt war, seit den Jugendtagen war für mich die Osterzeit immer gesetzt als Termin zum „Anwandern“ und „Anzelten“. Wer wie ich als Outdoor-Mensch aufgewachsen ist, wird diesen Frühjahrsdrang wohl nie ganz los.

Doch meine erste Frühlingstour auf kahlgeholzten Kammwegen des Teutoburger Waldes brachte mir – wie einst Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg – auch andere „Erkenntnisse des Tages“: Trotz Frühlingssonne wäre bei dem eisigen Wind ein Pullover mehr im Rucksack nicht schlecht gewesen. Und ein paar Kilo unnützer Ballast weniger hätten meinem Rücken gutgetan. Ich spür’s von Kopf bis Fuß: Die Kondition ist über’n Winter nicht besser geworden.

Meine Erkenntnis des Tages: Trotz Outdoor-Drang die Wandersaison nicht zu stürmisch angehen. So hab ich die Ostertage zum Entspannen genutzt. Aber ein paar Kilometer frische Luft mussten es trotzdem sein.