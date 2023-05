Rauf aufs Rad!

Liebe Eltern,

morgens ab auf die Fietse und los geht es zur Schule oder zum Kindergarten. Für uns ist das normal - und wenn ich mich so umschaue, trifft das auch für viele andere Familien in meiner Umgebung zu. Aber das ist nicht mehr selbstverständlich. Eine Studie der Landesverkehrswacht und des ADFC Niedersachsen hat ergeben, dass immer weniger Schulkinder im Land und auch in ganz Deutschland Fahrrad fahren können.

In Schulen und Kindergärten könnte man das den Jungen und Mädchen nicht beibringen, heißt es weiter von den Verbänden. Wenn ich daran denke, wie oft mein Mann und ich mit krummen Rücken unsere Einfahrt langgelaufen sind und die Mädchen bei den ersten (oder zweiten, dritten, vierten ...) Versuchen geholfen haben, kann ich mir nur zu gut vorstellen, dass das keiner in der Schule leisten kann.

In der Grafschaft begegnen mir jedenfalls sehr oft Kinder auf ihren Fahrrädern. Hier lässt sich ja auch ganz ausgezeichnet fahren. Da eröffnet sich für die Stadt Nordhorn ja ganz neue Möglichkeiten, Touristen her zu locken: Familienurlaub mit angeschlossenem Fahrrad-Fahr-Unterricht.

Fleißige Landjugend: Junge Grafschafter beteiligen sich an 72-Stunden-Aktion

Von Sebastian Hamel

Drei Tage lang kräftig mit anpacken und dadurch etwas Gutes bewirken: Diese Idee steckt hinter der sogenannten 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend, die seit 1995 alle vier Jahre veranstaltet wird. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit und in ganz Niedersachsen haben sich 5000 Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt.

Innerhalb von 72 Stunden – das sind genau drei Tage, denn jeder Tag hat 24 Stunden – mussten sie eine zuvor unbekannte Aufgabe lösen. Auch bei uns in der Grafschaft Bentheim haben mehrere Gruppen bei der Aktion mitgemacht.

© Susanne Menzel Die Emlichheimer Landjugend hat ein mobiles Klassenzimmer für die Grundschulen gebaut. Foto: Menzel

Pünktlich um 18 Uhr am Donnerstagabend erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Auftrag. Danach tickte die Uhr – denn bis Sonntagabend mussten die Arbeiten erledigt sein. Dabei gab es ganz unterschiedliche Projekte zu meistern: Die Landjugend in Emlichheim etwa sollte aus einem Bauwagen ein bewegliches Klassenzimmer gestalten, in welchem Grundschüler zum Thema Landwirtschaft unterrichtet werden. Die Landjugend Bad Bentheim sollte im Ortsteil Hagelshoek eine neue Schutzhütte bauen, in Hoogstede entstand ein altertümlicher Brunnen samt Sitzgelegenheit. Fleißig waren darüber hinaus die Landjugendmitglieder aus Nordhorn, Isterberg, Wietmarschen/Lohne, Gölenkamp und Veldhausen. Die Landjugend Samern/Ohne verschiebt ihre Teilnahme auf Anfang Juni, weil am vergangenen Wochenende dort Schützenfest gefeiert wurde.

Hinter den Gruppen liegen nun drei Tage mit viel Arbeit und wenig Schlaf – doch alle sind froh, die Aufgaben geschafft zu haben. Die Grafschaft kann also sehr stolz auf ihre Landjugend sein!

Puppentheater: Zwei kleine Helden im Komplex

Für Kinder ab 4 Jahren organisiert das Jugend- und Kulturzentrum Komplex in Schüttorf ein zauberhaftes Figurentheater mit Musik und Malerei. Zu sehen ist Abenteuer namens „Zwei kleine Helden und ein großes Abenteuer“, welches vom Theaterensemble „compania t“ präsentiert wird. In dem Figurentheater geht es um Samir, einen jungen Inselbewohner, der für Liebe und Frieden gegen böse Geister antreten muss.

Das Theaterstück dauert 45 Minuten und wird ohne Pause durchgespielt. Das Stück „Zwei kleine Helden und ein großes Abenteuer“ kommt am Donnerstag, dem 1. Juni auf die Komplex Bühne. Beginn ist 15.30 Uhr, Einlass ist 15 Uhr. Die Tickets gibt es zum Preis von 7,50 Euro.

>>> hier im Kalender findet ihr weitere Veranstaltungen in der Region!