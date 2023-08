Rasende Reporter? Es gibt noch andere Qualitäten

Vier großformatige Bilder erwarten den Besucher am Ende einer Treppe, die vom Foyer des GN-Verlagshauses in die erste Etage führt. Die Gemälde zeigen die beiden Grafschafter Zeitungsgründer Heinrich Kip (1853-1922) und August Hellendoorn (1846-1912), ein weiteres erinnert an Johannes Gutenberg, den um das Jahr 1400 geborenen Erfinder des Buchdrucks. Zu ihnen gesellt sich Egon Erwin Kisch, der „rasende Reporter“.

Sagt Ihnen nichts? Nun, diesen Journalisten umweht ein Legendenstatus in unserer Branche, den er sich von den 1910-er bis 1940-er Jahren nicht nur in seiner Geburtsstadt Prag erschrieb; für diverse europäische Zeitungen griff Kisch zur Feder, wirkte als Korrespondent und Buchautor. Sein Beiname jedoch führt auf die falsche Fährte: Kisch war kein Nachrichten-Junkie, getrieben von der Sucht nach der Schlagzeile. Er hatte andere Qualitäten.

© Westdörp, Werner Ein Gemälde von Jo Klose im GN-Verlagsgebäude zeigt den legendären Journalisten Egon Erwin Kisch (1885-1948) - ein Vorbild für die schreibende Zunft bis heute. Foto: Westdörp

Am Hochofen, in Rotlichtvierteln

Kisch ging den Dingen auf den Grund. Er betrieb Milieustudien, etwa in Rotlichtvierteln, suchte Arbeiter am Hochofen auf, recherchierte verdeckt im Obdachlosenasyl, beschrieb das Grauen von Kriegen, blickte kritisch hinter die Kulissen des Obrigkeitsstaates. Er war kein von der Aktualität getriebener hektischer Schnellschreiber. Dieser Reporter war ein akribischer Text- und Spracharbeiter und komponierte seine geschliffenen Texte, bis sie Rhythmus und Klang hatten.

Der Sohn eines jüdischen Tuchhändlers wusste sein Lesepublikum zu überzeugen mit einer damals faszinierenden Mischung aus Unterhaltung und Information. Dazu bedurfte es nur selten einer „News“. Wir lernen von ihm, den Alltag zu betrachten und dabei sehr genau hinzusehen. Zum Beispiel, indem wir Entwicklungen nachspüren mit all ihren Ungereimtheiten und Brüchen, immer wieder den Stand der Dinge erfassen und Themen, die es wert sind, konsequent verfolgen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Wenn Sie so wollen, liebe Leserinnen und Leser, besteht eine der Kernaufgaben der GN-Redaktion darin, Sie auf dem Laufenden zu halten. Dies kann geschehen durch eine wertende Einordnung als hintergründige Betrachtung, in der die Redaktionsmitglieder besonders stark als Autoren hervortreten. In jüngster Zeit haben wir uns beispielsweise mit dem digitalen Schulunterricht, der Hospizhilfe, den Kirchen oder dem Zustand der Grafschafter Wälder beschäftigt.

Oder: Gab es wirklich Neues zu berichten von der Umgestaltung des Schüttorfer Bahnhofsquartiers? Streng genommen nicht. Aber die Redaktion hat das ehrgeizige Projekt als Thema identifiziert, weil ein Zwischenstand von Bedeutung sein kann, wenn gravierende Veränderungen anstehen, die noch dazu etliche Steuermillionen verschlingen.

Warum haben wir so umfassend und früh über den ambitionierten Plan berichtet, ein ehemaliges Kino in Nordhorn mit neuem Leben als Kulturstätte zu füllen, obwohl noch kein Handgriff getan ist? Weil dieses Kino über Jahrzehnte für zigtausende Grafschafter eine Erlebnisstätte mit hohem Erinnerungswert gewesen ist und eine Alternative zum Abriss mit großer Sicherheit auf erhebliches Interesse stößt.

Es gab keine Dankschreiben

Zuletzt stand die wechselvolle Geschichte der Nordhorner Eissporthalle als geradezu klassisches Aufgabenfeld für unsere Lokaljournalisten auf der Agenda. Dieses in die Jahre gekommene und sanierungsbedürftige Gebäude hat die Menschen im Landkreis in einer Weise beschäftigt, wie es nur selten vorkommt. Die Berichte und Kommentare, Reportagen und Hintergründe in den GN sind kaum zu zählen - übrigens ein zähes Geschäft für unsere Reporter. Dankschreiben blieben aus, das hat Journalismus zwischen den Fronten so an sich. Die Sache war es wert.

Der Reporter solle „keinen Standpunkt haben“, meinte einst Egon Erwin Kisch. Darüber lässt sich streiten. Die größere Sünde wäre aus meiner Sicht, Tendenzen und Entwicklungen zu missachten oder zu verpassen, die der Meinungsbildung dienen, weil sie uns nicht spannend oder sensationell genug erscheinen. Wir schreiben, Sie machen sich ein Bild, um persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen – diese Arbeit können wir Ihnen nicht abnehmen. Aber wir können das Fundament liefern.