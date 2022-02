/ Lesedauer: ca. 2min Offizielle Deutsche Charts Rapperin Katja Krasavice wieder an der Spitze der Charts

Was waren die musikalischen Bestseller der Woche in Deutschland? GfK Entertainment hat sie ermittelt und in Rankings zusammengestellt.

© Henning Kaiser/dpa Die Rapperin Katja Krasavice hat mit ihrem neuen Album wieder zum großen Sprung angesetzt und ist auf der Eins gelandet. Foto: Henning Kaiser/dpa

Von dpa