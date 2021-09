Radmalheur

Eine sportliche Ausfahrt ins grüne Umland mache ich nach Feierabend hin und wieder gern. So auch dieser Tage, als die wohltemperierte Luft das i-Tüpfelchen für meine Motivation war. Schnell nach Haus und das Rennrad raus – so machte ich es. Kloster Frenswegen war fast erreicht, da passierte mir doch ein Anfängerfehler. Die Folge: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel blockierte bei Tempo 30 mein Hinterrad. Ich geriet ins Trudeln, konnte mein Rad aber ohne Sturz zum Stehen bringen. Was war der Grund? Ohne es zu merken, hatte das untere Ende meiner Wind-/Regenjacke, die ich um den Bauch gebunden hatte, zwischen Reifen, Rahmen und Bremse eingefädelt und sich dort regelrecht verkeilt. Nur durch das Lösen von Bremse und Hinterrad war das Knäuel zu entflechten. Noch mal Glück gehabt.

Von Missgeschicken und Pannen mit der Fietse könnte ich einiges erzählen. In mein Fahrradurlaubergedächtnis eingebrannt hat sich die Sache mit dem falschen Schlauch auf einer Masuren-Tour. Schon auf der Anreise mit dem Zug hatte ich einen Platten. Kein Problem, der Schlauch war schnell gewechselt. Nach langer Zugfahrt sollte es dann in Polen endlich losgehen. Aber mein repariertes Hinterrad eierte. Warum nur, der montierte Schlauch war doch neu? Also eine Werkstatt suchen. Wie nervig – und am Ende peinlich für mich, hatte ich doch einen (zu) dünnen Rennradschlauch verwendet.

Herzhaft lachen mussten wir in unserer Fahrradclique auf einer Weser-Tour. Auf der Anreise im Zug knallte es plötzlich aus Richtung unserer abgestellten Räder. Talkum staubte ins Abteil. Wessen Drahtesel könnte das schon sein? Ich wollte bereits um Nachsicht bitten, doch geplatzt war ein dicker Ballonreifen vom Rad einer Mitfahrerin. Das Problem konnten wir mithilfe familiärer gelber Engel in Person ihrer Eltern beheben. Es musste ja weitergehen. Wir lassen uns doch nicht ausbremsen.