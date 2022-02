Prozess: Angeklagter bedauert Tötung seiner Ex-Partnerin

Im Prozess gegen einen 76-Jährigen wegen Totschlags könnte bereits am Mittwoch das Urteil gesprochen werden. Beim Prozessauftakt am Landgericht Lüneburg am Dienstag las der Verteidiger eine Erklärung des Angeklagten vor, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Demnach bedauere er seine Tat. Dem 76-Jährigen wird vorgeworfen seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet zu haben.

In der rund fünfstündigen Verhandlung am Dienstag wurden neben der Erklärung des Angeklagten fünf Zeugen gehört. Darunter ein Rechtsmediziner, Polizisten sowie Angehörige, wie die Sprecherin mitteilte. Sie betonte, dass die Kammer die Erklärung des 76-Jährigen noch würdigen müsse.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, im September 2021 in Lüneburg seine Ex-Freundin am Oberkörper attackiert zu haben. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Am zweiten Prozesstag, am Mittwoch, sollen ein weiterer Zeuge sowie ein psychiatrischer Sachverständiger zu Wort kommen. Im Anschluss könnten die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden.