Prozess: 34-Jähriger soll zwei Menschen erstochen haben

Ein 34 Jahre alter Iraker muss sich von heute an vor dem Landgericht Oldenburg wegen des Vorwurfes des zweifachen Mordes verantworten. Er soll am 3. Oktober des vergangenen Jahres in Delmenhorst in einer Bar zunächst einen vermeintlichen Nebenbuhler erstochen haben. Anschließend soll er seine Lebensgefährtin mit einem Messer so stark verletzt haben, dass sie zwei Tage später starb. Der Angeklagte war noch am Tag der Tat festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus niedrigen Beweggründen vor.