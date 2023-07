Preisgekrönte Artikel machen Mut: So glänzt Journalismus

Liebe Leserinnen und Leser,

über das Selbstverständnis der Journalisten und ihre Bedeutung für die Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren viel geredet und geschrieben worden. Wer diese Nabelschau verfolgen mochte, musste sich irgendwann die Frage stellen: Wie lange noch wollen sich die „Kontrolleure der Macht“ in Selbstmitleid suhlen, wann endlich fasst die häufig als „vierte Gewalt“ im Staate beschriebene Zunft wieder Tritt? Denn Redakteure und Reporter werden dringend gebraucht – gerade und besonders angesichts des Unrats, der sich im Internet verbreitet und die Informationslandschaft in einen gefährlichen Sumpf verwandelt.

Arbeit mit Herz und Verstand

Was Journalisten zu leisten vermögen, wenn sie ihrem Auftrag mit Herz und Verstand folgen, lässt sich auf Zeitungs- oder Webseiten täglich überprüfen. Die GN fühlen sich diesem Anspruch stets verpflichtet und haben weinerliche Töne vermieden, als die „Lügenpresse“-Kampagne übers Land schwappte und selbst seriöse Medien an den Pranger gestellt wurden.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Heute geht es in der „Post vom Chefredakteur“ nicht um die selbstbewusste Darstellung von Eigenleistung. Wir lassen den Blick weit über den Tellerrand schweifen und wenden uns den besten Artikeln zu, die bundesweit im vergangenen Jahr erschienen sind. Kommen Sie gerne mit.

Preis im Geiste von Theodor Wolff

Herausragende journalistische Arbeit bewerten die deutschen Digitalpublisher und Zeitungsverleger seit 1961 mit dem Theodor-Wolff-Preis, der wichtigsten Branchenauszeichnung, die wir kennen. Ihr Namensgeber, der jüdische Schriftsteller, Publizist und Kritiker Theodor Wolff, stand von 1906 bis 1933 an der Spitze der Redaktion des Berliner Tageblatt. Die Zeitung propagierte Bürgerrechte und Liberalismus, der Chefredakteur formte sie zur Speerspitze gegen Obrigkeitsdenken, Großmachtansprüche und die politischen Extreme. Ich denke, diese Leitlinien gelten bis heute.

Das findet auch Can Dündar, der dem Publikum kürzlich bei der Verleihung des Theodor-Wolff-Preises im Berliner „Radialsystem V“ als Festredner zurief: „Halten Sie Pressefreiheit nicht für selbstverständlich. Wenn Sie sie verlieren, verlieren Sie nicht nur einen Berufsstand, die Journalisten, sondern ein ganzes Land.“

Wenn Journalisten die Haft droht

Dundar, einst Chefredakteur der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“, hat sich politischer Verfolgung durch den Gang ins Exil entzogen und schilderte in bewegenden Worten seinen Berufskollegen im Saal die Situation unter der Herrschaft des Präsidenten Erdogan: „Fragen Sie sich selbst: Wenn Sie wüssten, dass morgens die Polizei vor ihrer Tür steht und sie verhaftet für das, was sie geschrieben haben, wenn ihnen dafür langjährige Haftstrafen drohen – würden Sie dann noch publizieren?“

Schwere Bestrafung muss in Deutschland kein Journalist fürchten, auch nicht die Autoren der nominierten Beiträge 2022. Sie konnten in aller Freiheit recherchieren, Fragen stellen, Quellen studieren – und schreiben. Etwa Dunja Ramadan von der Süddeutschen Zeitung mit ihrem Beitrag „Der Garten und der Dschungel“ über die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft. Kernsätze ihres Meinungsbeitrages, der am 20. November erschien: „Warum gibt es bei der Debatte über Katar nur Gut und Böse? Man verkauft den Golfstaaten Fußballklubs und Waffen. Man will von diesen Ländern Öl und Gas, aber auf einmal nichts mit der WM zu tun haben.“

Ein Blick in das Buch zum Theodor-Wolff-Preis 2023, das die Nominierten und ihre Arbeiten versammelt. Foto: Berends

Bei Katar den Spiegel vorgehalten

Die Jury des Theodor-Wolff-Preises befand, die Journalistin habe „den Deutschen den Spiegel vorgehalten“. Stimmt, das hat sie. Und sie lief damit Gefahr, einen Sturm der Kritik auf sich zu ziehen. Heute ist den Juroren beizupflichten, wenn sie von einem wichtigen Text sprechen, „der den Tag überstehen wird“. Nun, heute fällt das Urteil leichter. Ich würde sagen: Mut wurde belohnt, als die WM-Debatte noch kochte.

Hass bricht ins Leben ein

Lassen Sie uns einen zweiten, außergewöhnlichen Beitrag streifen, der in der Kategorie „Bestes lokales Stück“ triumphierte. Julia Ruhnau von den Nürnberger Nachrichten beschäftigt sich darin mit einem Mann, der durch sein exzessives Auftreten als „Drachenlord“ im Internet von sich reden macht. Der, besser gesagt, und mit den Worten der Jury „den ungebremsten und schließlich auch mordlustigen Abscheu der Netzgemeinde auf sich zieht“. Hier hat sich die Kollegin einen Stoff vorgenommen, den andere Medien schon aufgegriffen hatten. Aber wie sie die Story aufbaut und die Fakten sortiert, macht in nie da gewesener Weise deutlich, was geschieht, wenn das digitale „Endlevel Hass“ mit voller Wucht ins wirkliche Leben bricht.

Es sind starke, beeindruckende Geschichten, die erzählt werden. Etwa der „Zeit“-Artikel von Moritz Aisslinger über das spurlose Verschwinden von Containerschiffen auf den Meeren („Dem Sturm ausgeliefert“), das Digitalprojekt „Klimazentrale Stuttgart“ von Jan Georg Plavec und Simon Koenigsdorff (Stuttgarter Zeitung) oder die Aufbereitung der „Zeitenwende“-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz durch Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung) mit dem Titel „Schreckliche neue Welt“.

Die Branche ist besser als ihr Ruf

Alle Beiträge sind sehr, sehr lang. Man liest sie in einem Rutsch, fast ohne Atem zu holen. Sie berühren, bilden, erweitern den Horizont. Glänzende Arbeit eben, der es nachzueifern gilt. Seien Sie versichert, liebe Leserinnen und Leser, es gäbe Dutzende, wenn nicht Hunderte weiterer Beiträge, die eine Auszeichnung verdient hätten – auch aus kleineren und personell schwächer aufgestellten Redaktionen. Warum also lamentieren? Die Branche ist sehr viel besser als ihr Ruf.