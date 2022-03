Positiver Coronatest: Hannover 96 in Sandhausen ohne Börner

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss auch am Samstag im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen auf seinen Abwehrspieler Julian Börner verzichten. Der 31-Jährige war am Mittwochabend zunächst wegen eines Coronafalls in seiner Familie kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig (0:4) vom Rest des Teams isoliert worden. Am Donnerstag wurde dann auch der Innenverteidiger selbst positiv auf das Coronavirus getestet.

Die deutliche Niederlage gegen Leipzig haben die 96er nach eigenen Angaben schnell abgehakt. „Der Ligamodus ist wieder da, darauf liegt der volle Fokus“, sagte Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag. „Das Pokalspiel war ein Bonusspiel für uns, aber kein Maßstab für die Liga. Da haben wir eine positive Tendenz. Die wollen wir ausbauen“, sagte der 96-Coach mit Blick auf die Partie am Samstag (13.30 Uhr).