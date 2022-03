/ Lesedauer: ca. 2min Düsseldorf Polizei entdeckt riesige Cannabis-Plantage in Wohnhaus

Drogenfund in Millionenhöhe: In drei Düsseldorfer Wohnungen hat die Polizei in insgesamt acht Räumen Cannabis-Indoor-Plantagen aufgespürt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

© -/Kreispolizeibehörde Mettmann/dpa In einem Wohnhaus in Düsseldorf hat die Polizei eine riesige Cannabis-Plantage entdeckt. Foto: -/Kreispolizeibehörde Mettmann/dpa

Von dpa