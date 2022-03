Pokal-Auslosung: Handballerinnen freuen sich auf Halbfinale

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV stehen im Pokal-Halbfinale beim Final4 in Stuttgart am 28./29. Mai vor der vermeintlich leichtesten Aufgabe. Der aktuelle Bundesliga-Vierte trifft auf den Sieger der Viertelfinal-Partie zwischen den Ligarivalen VfL Oldenburg (11.) und den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten (14.), die am Sonntag (16.30 Uhr) stattfindet. Das zweite Halbfinale bestreiten Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC (5.), wie die Auslosung am Donnerstagabend ergab.

„Ein Derby hat immer einen besonderen Reiz“, sagte BSV-Trainer Dirk Leun zum bevorstehenden Duell, betonte jedoch: „Aber leichte Spiele gibt es nie in einem Final4.“ Er freue sich auf die Endrunde, sagte Leun. „Wir wollen sehen, wie weit wir unsere Mannschaft bis dahin noch entwickeln können, damit wir uns dort bestmöglich präsentieren.“