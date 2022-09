Pfand-Treffen

In meinen grünen Pantoffeln stehe ich auf der Straße, nach Luft schnappend und über mich selbst lachend. Wie bin ich bloß hierher gekommen?

Es war ein so schöner Besuch. Meine Freundin hat sogar leckere Weintrauben aus dem Garten mitgebracht, die ich nasche, während ich diese Zeilen schreibe. Mmmh. Nun, der Besuch neigte sich dem Ende. Mein viel beschäftigter Gast musste gehen. Wir verabschiedeten uns an der Haustür. Zurück in der Küche fiel mein Blick sofort auf die Weintrauben in meiner Schale. Daneben: Die Plastikbox des Besuchs, in der zu Beginn die Weintrauben lagen. Sie hatte die Box vergessen. Aber sie konnte noch nicht weit sein! Ohne weitere Zeit zu verlieren, flitzte ich aus der Wohnung, die Treppen hinab, zur Straße. Die Box hatte ich in der einen Hand, mit der anderen versuchte ich, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken.

Mein Gast parkte gerade aus und gab Gas. Ich beschleunigte meine Schritte und lief die Straße hoch, immer noch winkend. An der Ecke hielt sie an. Ach, jetzt hat sie mich gesehen!

Aber nein, wenige Augenblicke später sehe ich, wie sie um die Ecke biegt. Verdutzt stehe ich in meinen Pantoffeln auf der Straße und kehre heim, um ihr zu schreiben, was passiert ist. Ihre charmante Antwort: „Das habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich das absichtlich gemacht, damit wir uns bald wiedersehen.“