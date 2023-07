Petrusbrief macht Mut und Hoffnung

Frühaufsteher sind schon eine besondere Sorte Mensch. Und ich bekenne: Dazu gehöre auch ich. Das hat in den Augen meiner Mitmenschen Nachteile: Weil man abends nicht so lange durchhält, taugt man nicht unbedingt zum Partylöwen, der die Nacht zum Tag macht. Dafür genieße ich etwas anderes: Wie durch frisch gefallenen Schnee zu gehen, fasziniert mich die Unberührtheit des Tages: Der Duft des ersten Kaffees, der dann durchs Haus zieht. Die Zeitung ist noch original gefaltet. Kein Telefon klingelt, keine Tastatur klappert. Meine liebsten Morgenklänge sind die ersten Vogelstimmen nach der Ruhe der Nacht.

Dass mir das mal so wichtig werden könnte, hätte ich früher nicht gedacht. Vielleicht merke ich aber gerade daran, dass ich älter werde und das Leben anders zu betrachten beginne. Aber nicht alle Tage können so beginnen. Was tröstet mich dann?

Im Petrusbrief heißt es „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.“ Dieser Satz spricht mir in bewundernswert schlichter Klarheit Mut zu: da ist etwas in dir, etwas Besonderes: Hoffnung. Das deute ich so: Da ist etwas, worauf ich mich ausstrecken kann, was nicht davon abhängt, was mir Menschen antun oder verhindern können. Da ist noch nicht alles zu meinem Leben gesagt. Es ist eben noch nicht aus erzählt, selbst wenn ich über das bereits Erlebte sprachlos geworden bin. Der Satz lädt mich dazu ein, mich nicht hängen zu lassen. Es lässt mich neugierig bleiben auf das, was Gott heute und auch morgen noch mit mir vorhat. Ich stelle mir dann vor: Was hat er sich dabei für mich ausgedacht? Das gilt für alle Tage, nicht nur für die, die sommerlich schön beginnen.

Damit sind die Blockaden des Tages nicht einfach weg, wie man sich den Schlaf aus den Augen reibt. Aber es hilft mir, sie zu lösen, sie nicht mehr ganz so schwer zu nehmen.

Wenn es gut läuft, erinnere ich mich dann in Spätherbst und Winter wieder an die Zeiten des schönen Tagesbeginns im Sommer und vertraue darauf, dass es wieder einen neuen Sommer für mich gibt. Dass mein Leben in den Augen Gottes nicht abgeschlossen ist, gibt mir Hoffnung für den Schritt in den Tag, egal ob es schon am Morgen schön ist oder bis es dauert, dass ich die Stimmen der Vögel wieder genießen kann.

Dr. Bernd Brauer ist Superintendent des Kirchenkreises Emsland-Bentheim

