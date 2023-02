Peinlicher Auftritt

Kennen Sie das auch? Ihnen passiert ein Missgeschick und dadurch geraten Sie in eine peinliche Situation. Als wenn das nicht schon unangenehm genug wäre. Später wird die Anekdote bei jeder passenden Gelegenheit wieder aufgewärmt und damit die unangenehme Erinnerung aufgefrischt.

Es war auf der Rückfahrt nach dem Familienurlaub, als wir an einer Autobahnraststätte in einem Burgerrestaurant Station machten. Mein Hunger riet mir dazu, eine besonders große Ausgabe dieser amerikanischen Spezialität zu bestellen. Das hatte nur einen Nachteil: Mein Mund war dafür viel zu klein. Der Versuch, den Burger auf die passende Größe zusammenzudrücken, führte nur dazu, dass sich die Soße und weiterer Belag auf meinem Mund, auf den Händen und auf meinem Hemd verteilten. Verzweifelt begann nun meine Suche nach Servietten in dem Restaurant. So irrte ich völlig beschmiert mit hochgestreckten Armen durch die Tischreihen, bis ich endlich fündig wurde. Dem Rest der Familie war dieser Auftritt nachhaltig peinlich. So, nun kennt jeder diese Blamage und hoffentlich muss ich mir die Lästereien nicht wieder anhören. Nur leider folgt die nächste Schusseligkeit ganz bestimmt.