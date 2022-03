Panisches Aufräumen

Das Handy klingelt. Sehr spontan kündigt sich Besuch am Sonntag an. Der Gast ist zwar immer willkommen, aber wenige Augenblicke zuvor frönte ich noch meinem faulen Sonntag auf dem Sofa. Heißt im Klartext: Die Wohnung ist für Besuch nicht hergerichtet. Was folgt, ist das effektive, panische Aufräumen: Keine Ablenkung, ein strenges Zeitlimit, ein schneller Schritt und auf einmal werden sogar mehrere Dinge mit nur einem Gang zurück an Ort und Stelle gebracht. Deutlich schneller als sonst wird der Staubsauger hervorgeholt und über die Ablagen noch einmal gewischt. Noch ein paar Leckereien auf den Tisch. Schon kann der Besuch kommen.

Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn man selbst nicht hergerichtet ist und sich spontan Gäste ankündigen. Viel schneller als sonst bin ich dann im Bad fertig und angezogen. Aber verraten Sie diesen Trick nicht meiner besseren Hälfte.